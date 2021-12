Kongressin haltuunsa saamat tekstiviestit kertovat, kuinka suuri joukko ihmisiä yritti vedota Trumpin kansliapäällikön Mark Meadowsin kautta presidenttiin väkivallan lopettamiseksi.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin uskottu lähipiiri yritti viime tammikuun 6. päivänä anella lukuisilla tekstiviesteillä, että Trump komentaisi kongressitalon vallanneet kannattajansa lopettamaan väkivaltaisen riehuntansa.

”Hänen on otettava ohjat nyt. Tämä on mennyt liian pitkälle ja karannut käsistä”, hänen poikansa Donald Trump Jr. esimerkiksi viestitti Trumpin entiselle kansliapäällikölle Mark Meadowsille, jonka toivottiin puolestaan vetoavan presidenttiin.

Trumpilta vei kuitenkin yli kolme tuntia, 187 minuuttia, mellakan alkamisesta ennen kuin hän puuttui asiaan ja pyysi videolausunnossaan valtaajia poistumaan kongressitalosta, kertoi republikaanien kongressiedustaja Liz Cheney maanantaina.

Mellakkaa tutkivan valiokunnan varapuheenjohtajan Cheneyn tiedot perustuvat yhteensä noin 9 000 dokumenttiin, jotka valiokunta oli saanut Meadowsilta.

Valiokunta linjasi maanantaina yksimielisesti äänin 9–0, että Meadowsia tulisi syyttää kongressin halventamisesta, koska hän lopetti viime viikolla kokonaan yhteistyön tapahtumien selvittämiseksi. NBC-kanavan mukaan kongressin koko edustajainhuone äänestänee tänään tiistaina siitä, pyydetäänkö oikeusministeriötä valmistelemaan Meadowsin syyttämistä.

Mellakoitsijoiden tavoitteena oli kääntää demokraatti Joe Bidenin voittoon päättyneen presidentinvaalin tulos Trumpille suosiolliseksi.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon 6. tammikuuta.

Asiakirjojen joukossa on otteita suuresta määrästä viestejä, joita lähetettiin Meadowsin puhelimeen kongressitalon eli Capitolin kaaoksen aikana. Cheneyn mukaan esimerkiksi Trumpin suosiman uutiskanava Fox Newsin ykköstähdet – Laura Ingraham, Sean Hannity ja Brian Kilmeade – yrittivät saada Meadowsin kautta presidentin vetoamaan mellakoitsijoihin.

”Mark, presidentin on kerrottava Capitolilla oleville ihmisille, että heidän on mentävä kotiinsa. Tämä vahingoittaa meitä kaikkia. Hän tuhoaa [poliittisen] perintönsä”, Ingraham oli viestinyt.

Trumpin epävirallisena neuvonantajana toiminut konservatiivinen Fox-juontaja Sean Hannity puolestaan viesti: ”Voiko hän julkaista lausunnon? Pyytää ihmisiä jättämään Capitolin?”

”Ole kiltti ja vie hänet televisioon. Kaikki, mitä olette saavuttaneet, tuhotaan”, tekstasi suositun Fox & Friends -aamuohjelman juontaja Kilmeade.

Foxin tähtiketjun viesteillä on vähintäänkin suurta huomioarvoa, sillä kanavan juontajat ovat vuosien ajan olleet Trumpin suosion kivijalka: he ovat tarjonneet Trumpille rajattomasti tv-julkisuutta.

Ainakin Trumpin pojalle Meadows oli vastannut tekstiviestillä, että hänenkin mielestään presidentin on puututtava tapahtumiin. ”Painan kovaa [taivutellakseni presidenttiä]”, Meadows oli viestinyt.

Erityisvaliokunnan varapuheenjohtaja Liz Cheney luki maanantaina tekstiviestejä, joiden perusteella Meadowsilla ja Trumpilla oli varmasti ajantasoinen tieto siitä, mitä kongressitalossa mellakan aikana tapahtui. Seuraavia viestejä tulvi Meadowsin puhelimeen muun muassa kongressiedustajilta:

”He ovat tunkeutuneet Capitoliin”, luki yhdessä.

”Mark, mielenosoittajat ovat toden teolla tunkeutumassa Capitoliin. Rikkovat ovissa olevia ikkunoita. Tunkeutuvat sisään. Aikooko Trump sanoa jotain?” kysyi toinen.

Kolmas viesti kertoi ”aseellisesta pattitilanteesta” ja neljäs henkilö totesi: ”Olemme kaikki avuttomia.” Viides tekstaaja pelkäsi, että ”joku tapetaan vielä”.

Mellakan yhteydessä kuoli viisi ihmistä. Noin 140 poliisia ja tuntematon määrä mielenosoittajia loukkaantui väkivaltaisuuksissa.

Liz Cheneyn mainitsemat 187 minuuttia Trumpin toimimattomuutta tulevat siitä, että presidentti piti päivän aikana kaksi puhetta: yhden kannattajilleen Valkoisen talon takana ja toisen videolla.

Ensimmäisessä puheessaan Trump väitti valheellisesti, että marraskuussa 2020 pidetyt presidentinvaalit oli ryövätty. Hän vaati kannattajiaan ”näyttämään voimaansa” ja marssimaan Capitolille, jossa kongressiedustajien oli määrä vahvistaa Bidenin vaalivoitto.

Puhe päättyi kello 13.12 itärannikon aikaa, mutta jo ennen sen loppua tuhannet Trumpin kannattajat olivat suunnanneet kongressitalolle ja alkoivat tunkeutua sen sisään.

Lopulta, kymmenien henkilökohtaisten vetoomusten jälkeen, Trump julkaisi kello 16.17 minuutin mittaisen videon, jossa hän toisti vaaleihin liittyviä valheita mutta pyysi kannattajiaan lähtemään koteihinsa.

”Tunnen tuskanne. Tiedän, että teihin sattuu. Meillä oli vaalit, jotka ryövättiin – – rakastamme teitä, olette hyvin erityisiä – – Tiedän miltä teistä tuntuu, mutta menkää koteihinne ja menkää koteihinne rauhallisesti”, Trump sanoi.

Jotkut Trumpin lähipiiriläiset yrittivät syöttää valhetta, että Capitolin väkivaltaisuudet olivat vasemmistoradikaalien aiheuttamia. Näin teki esimerkiksi Fox-kanavan Laura Ingraham vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun hän yritti vedota suoraan presidenttiin kannattajiensa rauhoittamiseksi.

”Kaikki [mellakoitsijat] eivät todennäköisesti olleet Trumpin kannattajia, vaan on raportoitu, että [vasemmistolaisen] Antifan kannattajia on ehkä ollut joukon seassa”, Ingraham totesi ohjelmassaan vielä saman päivän iltana The New York Times -lehden mukaan.

Noin kello 20 illalla, nelisen tuntia Trumpin videoviestin jälkeen, poliisi ilmoitti, että Capitol oli saatu takaisin viranomaisten haltuun ja mellakoitsijat olivat poistuneet paikalta.

Kongressin tutkinnassa aktiivinen Liz Cheney on yksi harvoista republikaaneista, jotka ovat vaatineet Trumpia vastuuseen Capitolin mellakasta. Hänet äänestettiin ulos kongressin republikaanien johtajistosta viime toukokuussa.

Lokakuussa julkaistun Quinnipiac-yliopiston kyselyn mukaan 78 prosenttia republikaaneista toivoo Trumpin asettuvan ehdolle vuoden 2024 vaaleissa. Viime toukokuussa lukema oli 66 prosenttia.