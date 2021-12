Norja kiristää koronavirusrajoituksia neljäksi viikoksi, mutta kansanterveyslaitos

Norja tarjoaa jälleen koronatukia yrityksille, jotka kärsivät uusista koronarajoituksista. Tukiin kuuluu muun muassa valtiontakaus yrityksille, ja hallitus pyrkii neuvottelemaan puolueiden kanssa palkkatuki­järjestelmästä työttömyyden kasvun hillitsemiseksi, muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK uutisoi.

”Odotamme yritysten omistajien toimivan vastuullisesti. Hallitus korostaa, että koronatuet on tarkoitettu sitä varten, että ihmiset pysyvät töissä, ei omistajien taskuja täyttämään. Tänä vuonna voittoa tekevien yritysten pitää maksaa takaisin tukia marraskuulta ja joulukuulta, jos ne niitä hakevat”, elinkeinoministeri Jan Christian Vestre sanoi NRK:n mukaan tiedotustilaisuudessa.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ilmoitti maanantaina, että Norja kiristää koronavirusrajoituksia neljäksi viikoksi.

Rajoitukset osuvat erityisesti tapahtuma- ja ravintola-alaan. Støre kertoi, että anniskelu baareissa ja ravintoloissa loppuu kokonaan. Ravintoloissa on oltava metrin turvaväli ja tanssiminen on kiellettyä. Samalla tapahtumia rajoitetaan.

Yrittäjät ovat kuvailleet tuoreita rajoituksia kylmäksi suihkuksi ja vaatineet tukia, jotka Norjan hallitus nyt esitteli.

Norjan terveysviranomaisten eilisen ennusteen mukaan on mahdollista, että jopa 300 000 ihmistä päivässä saisi lähiaikoina koronatartunnan Norjassa.

Norjan johtava koronaviranomainen Frode Forland kuitenkin lievensi ennustetta tiistaina sanomalla, ettei 300 000 tartuntaa päivässä ole realistinen arvio.

”Se ei ole realistinen arvio. Se kertoo mitä voi tapahtua, jos annetaan tarttuvan muunnoksen kuten omikronin levitä vapaasti yhteiskunnassa ilman toimenpiteitä”, Forland sanoi Aftonbladetille

Forlandin mukaan satojentuhansien päivätartuntojen ennuste ei ole realistinen varsinkaan nyt, kun Norja on määrännyt rajoituksia.

Hallitus tukee kulttuuria 1,1 miljardilla Norjan kruunulla ja urheilua ja vapaaehtoistyötä 600 miljoonalla kruunulla. Korvausaste esimerkiksi peruuntuneiden kulttuuritapahtumien osalta on NRK:n mukaan 70 prosenttia, ja siihen on varattu 400 miljoonaa kruunua. Yksi euro on hieman yli kymmenen Norjan kruunua.

Hallitus myös jatkaa poikkeusoloihin luotua työttömyys­tuki­järjestelmää, jossa tukea voi hakea riippumatta siitä, kuinka kauan on ollut työtön. Myös pienipalkkaisten oikeus tukeen palautetaan. Työministeri Hadia Tajik kertoi NRK:n mukaan, että järjestelyä jatketaan helmikuun loppuun.

”Ihmisten tulojen on oltava ennakoitavissa, vaikka arki ei olisikaan”, Tajik sanoi.

Yritysten osalta hallitus jatkaa tukijärjestelmäänsä vuoden loppuun asti. Tukijärjestelmään kuuluu muun muassa valtiontakaus ja palkkatukijärjestelmä.

Norjan elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ole Erik Almlid on jo kommentoinut, etteivät koronatuet ole riittäviä.

”Ne kattavat vain marras- ja joulukuun menetykset. Rajoitukset jatkuvat kuitenkin tammikuulle”, Almlid sanoi NRK:lle.

Suomessa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi viime viikolla Lännen Median haastattelussa, että Suomessa rahaa uusiin koronatukikierroksiin ei ole.

Lintilä kuitenkin sanoi uskovansa koronapassin vähentävän rajoitusten yrityksille aiheuttamia taloudellisia haittoja merkittävästi, kun ravintolat voivat passin avulla pyörittää liiketoimintaansa. Näin ollen koronapassi on tärkeä myös valtion menokurille.