Euroopan ilmaantuvuuslukujen keskiarvo on käytännössä korkeampi kuin yhdenkään maanosan ulkopuolisen maan

Kahdestakymmenestä suurimman ilmaantuvuuden maasta ainoastaan yksi löytyy Euroopan ulkopuolelta.

Eurooppa on tällä hetkellä todettujen koronavirustartuntojen polttopiste maailmassa. Maanosan viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku oli maanantaina 778,2.

Euroopan ilmaantuvuusluku on pysytellyt joulukuun alkupuoliskon ajan yli 750 tartunnassa 100 000:ta asukasta kohti. Maanosista toiseksi suurin ilmaantuvuus on Pohjois-Amerikassa. Siellä ilmaantuvuusluku oli maanantaina 304,9.

Euroopan maiden keskiarvoa korkeampi ilmaantuvuus viimeksi kuluneen kahden viikon ajalta on ollut muualla ainoastaan Georgiassa.

Marraskuussa löydetyn omikronmuunnoksen levinneisyyttä tai vaikutusta koronaviruksen ilmaantuvuuteen on vaikea vielä arvioida tarkasti, koska näytteiden sekvensointi on tartuntalukuja jäljessä.

Mies keskustelee lääkärin kanssa rokotuskeskuksessa Tšekin pääkaupungissa Prahassa.

Viime päivinä Suomessa on noussut uutisotsikoihin etenkin Norjan kasvussa oleva ilmaantuvuusluku. Norjan ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon aikana kasvanut noin 57 prosenttia ja oli maanantaina 997,6.

Maan terveysviranomaiset arvioivat maanantaina, että tartuntamäärät saattaisivat nousta päivässä jopa 90 000–300 000 todettuun tapaukseen, jos epidemiaa ei jarruteta. Norjassa astuu keskiviikosta lähtien voimaan useita rajoitustoimia, esimerkiksi oluen nauttiminen ravintoloissa ja baareissa loppuu joulun ja uudenvuoden ajaksi täysin.

Terveysviranomaisten mukaan räjähdysmäisen kasvun taustalla on osittain omikronmuunnos, joka leviää lähes holtittomasti.

Lue lisää: Norjassa kielletään alkoholin myynti ravintoloissa neljäksi viikoksi – Ennusteen mukaan uusia tartuntoja voi pian olla jopa 300 000 päivässä

Norjan ilmaantuvuusluku on kasvanut nopeasti mutta ei aivan yllä maanosan huippuvauhtiin. Kääpiövaltio Andorran ilmaantuvuus on yli kaksinkertaistunut kahden viikon takaisesta, ja Ranskan ilmaantuvuusluku on viimeksi kuluneen kahden viikon aikana kasvanut jopa noin 87 prosenttia ollen maanantaina 968,4.

Ranskan ja Norjan lisäksi ilmaantuvuusluku on kasvanut huomattavasti myös Tanskassa, noin 40 prosenttia, ja Sveitsissä, noin 48 prosenttia.

Suomen tartuntatilanne on eurooppalaisittain katsottuna parempaa keskitasoa, mutta ilmaantuvuus on meilläkin huolestuttavasti nousussa.

Korkeimmat ilmaantuvuusluvut löytyvät tällä hetkellä Slovakiasta, Tšekistä, Belgiasta ja Hollannista.

Näiden neljän maan ilmaantuvuusluvut ovat kuitenkin kääntyneet jyrkän nousun jälkeen orastavaan laskuun. Slovakiassa tartuntoja oli kahdessa viikossa 100 000:ta asukasta kohden pahimmillaan joulukuun alussa jopa 2 898, kun maanantaina vastaava luku oli enää 2 371,5.

Amstardamissa elokuvateatterin asiakkaat joutuivat poistumaan rajoitusten vuoksi kello 17:ään mennessä.

Maan päivittäiset tartuntamäärät olivat huipussaan marraskuun lopulla, minkä vuoksi Slovakian hallitus määräsi 24. marraskuuta maahan kahden viikon sulkutilan. Sen aikana esimerkiksi kaikki ravintolat ja suurin osa kaupoista joutui sulkemaan ovensa. Rajoituksia päätettiin lieventää rokotettujen osalta viikko sitten.

Pelkästään tartuntamääriä katsottaessa vaikuttaisi siltä, että tautitilanne on huono joka puolella Eurooppaa. Pienin ilmaantuvuus on Balkanin niemimaan maissa. Kun muuttujaksi vaihdetaan koronaviruksen aiheuttamat kuolemat, alkaa alueellisia eroja nousta esiin.

Viimeisen kahden viikon aikana todettujen koronakuolemien määrä on Itä-Euroopassa huomattavasti Länsi-Eurooppaa korkeampi.

Esimerkiksi Unkarissa on oli maanantaina todettu 26,5 koronavirukseen liittyvää kuolemaa 100 000:ta asukasta kohden. Korkean ilmaantuvuuden maista synkimmät kuolinluvut ovat Tšekissä ja Slovakiassa, kun taas Belgiassa ja Hollannissa kuolleisuus on asukaslukuun nähden vähäistä.

Slovakiassa oli maanantaina viimeisen kahden viikon aikana todettu 1 075 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä tarkoittaa 19,7:ää kuolemaa 100 000:ta asukasta kohti.

Koronakuolemien osalta lohdullisin tilanne asukaslukuun suhteutettuna on Islannissa ja Ruotsissa, mutta erot ovat Länsi-Euroopan maiden välillä suhteellisen pieniä.

Myös rokotekattavuus on huomattavasti heikompi maissa, joissa on todettu paljon koronavirukseen liittyviä kuolemia.

Esimerkiksi korkean ilmaantuvuuden ja kuolleisuuden kanssa painivan Slovakian rokotekattavuus oli toisen annoksen osalta maanantaina vain 43,5 prosenttia.

Euroopan paras rokotekattavuus on Portugalissa, jossa oli maanantaihin mennessä rokotettu 88,8 prosenttia väestöstä. Myös Islannissa, Maltalla ja Espanjassa on ehditty rokottaa kahteen kertaan yli 80 prosenttia koko väestöstä.