Tutkimus: ”Tuomiopäivän jäätikön” tulppana toimiva jää­hylly on vaarassa hajota pirstaleiksi

Tutkijoiden mukaan Thwaitesin jäätikön itäinen jäähylly saattaa hajota jo viiden vuoden kuluessa ja kiihdyttää merenpinnan nousua entisestään.

Thwaitesin jäähyllyn reuna vuonna 2014. Sittemmin hyllyyn on ilmestynyt vakavia halkeamia.

Etelämantereella sijaitsevan Thwaitesin jäätikön viimeinen jäähylly uhkaa hajota, arvioivat tutkijat.

Yhdysvaltalaiset ja brittiläiset tutkijat esittelivät maanantaina tärkeän jäähyllyn kuntoa seuraavaa tutkimustaan. Sen mukaan lämpenevä merivesi kaivertaa hyllyä alapuolelta. Satelliittikuvissa hyllyn pintaan on ilmestynyt viime vuosina useita kasvavia halkeamia.

Pahimmassa tapauksessa halkeamat hajottavat hyllyn sadoiksi jäävuoriksi. Tämä voisi tutkijoiden arvion mukaan tapahtua jo 5–10 seuraavan vuoden aikana.

Tutkijat vertaavat tilannetta auton tuulilasiin.

”Kasvava murtuma auton tuulilasissa tarkoittaa, että tuulilasi on heikko ja pienikin tönäisy voi saada sen yhtäkkiä rikkoutumaan sadoiksi lasinsirpaleiksi”, he kirjoittavat raportissaan.

Meressä Thwaitesin jäätikön etureunassa kelluvaa itäistä jäähyllyä on aiemmin pidetty vakaana, sillä se on osin kiinnittynyt paikoilleen merenpinnan alla kulkevan harjun päälle. Hylly on toiminut patona, joka hidastaa jäätikön valumista mereen.

Tehtävä on tärkeä, sillä ”tuomionpäivän jäätiköksi” kutsutun Thwaitesin sulamisvedet vastaavat jo neljästä prosentista merenpinnannousua maailmanlaajuisesti, ja sulamistahti on kiihtynyt. Jos koko jäätikkö sulaisi, se nostaisi merenpintaa yli 60 sentillä ja hukuttaisi monia saaria ja rannikkokaupunkeja.

Itäisen jäähyllyn hajoaminen kiihdyttäisi tutkijoiden mukaan Thwaitesin valumista mereen merkittävästi, ja nyt hajoaminen näyttäisi olevan lähellä.

”On todennäköistä, että itäinen hylly hajoaa sadoiksi jäävuoriksi”, kommentoi hankkeen päätutkija Erin Pettit Oregonin yliopistosta The Washington Postille.

”Yhtäkkiä se romahtaisi kokonaan.”