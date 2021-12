Presidentin puhelinlinjat laulavat, että maailma on taas muutoksessa.

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli maanantaina puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa. Presidentinkanslian mukaan keskustelun aiheena oli muun muassa kiristynyt tilanne Ukrainan rajalla. Lisäksi Niinistö kehui Bidenia Naton oven pitämisestä avoinna Suomellekin. Biden taas kehui Niinistöä Suomen oikeasta hävittäjävalinnasta.

Tiistaina vuorossa oli Niinistön puhelu Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Kremlin mukaan Putin toisti puhelussa kaksi viikkoa sitten esittämänsä vaatimuksen ”kansainvälis­oikeudellisista takuista”, joilla Yhdysvallat ja Nato lupaavat lopettaa sekä sotilasliiton laajentumisen itään että ”uhkaavien asejärjestelmien” sijoittamisen Venäjän rajanaapurivaltioiden alueelle.

Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan Niinistö ilmaisi Putinille, että ”Suomella on selonteoista ilmenevä vakaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja”.

Viittaus ”selontekoihin” tarkoittaa Suomen Nato-optiota ja on vastaus Putinin kaksi viikkoa sitten esittämälle vaatimukselle, jonka mukaan Naton on sitouduttava lopettamaan laajentuminen kokonaan. Niinistön kannan mukaan Suomi päättää jäsenyyksistään itse.

Presidenttien näkemykset eroavat siinä, kuka on toimija. Niinistön puheessa se on Suomi, joka liittyy tai on liittymättä Natoon. Putinin puheessa toimija on Yhdysvallat, joka laajentaa sotilasliittoaan eikä esimerkiksi Suomen mielipide ole erityisen ratkaiseva. Tämä näkemysero on perustavaa laatua eikä katoa vaihtamalla presidenttejä.

Mutta onko Niinistö oikeassa, päättääkö Suomi asioistaan itse? Vaikea sanoa, mutta Putin ainakin on väärässä. Jos Yhdysvaltain edustajien vuosien varrella antamiin lausuntoihin on uskomista, Suomi olisi ollut Naton jäsen jo ajat sitten, jos asiasta päätettäisiin Washingtonissa.

Toisaalta Suomi on tehnyt silloin tällöin turvallisuuspoliittisia päätöksiä Moskovan mielipiteistä piittaamatta. Ensimmäisenä mieleen tulee presidentti Mauno Koiviston sanelema päätös, jonka Suomen hallitus julkaisi 21.9.1990. Siinä Suomi irtisanoutui Pariisin rauhansopimuksen sotilaallisista pykälistä ydinasekieltoa lukuun ottamatta.

Vuoden 1947 sopimus asetti melkoisia rajoituksia sille, mitä aseita Suomi sai hankkia. Berliinin muurin murtuminen marraskuussa 1989 sai Suomen valtiojohdon toimimaan nopeasti.

Historiantutkija Juha-Matti Ritvasen tuoreesta kirjasta Mureneva kulmakivi selviää, että liittoutuneita rauhansopimuksessa edustaneille Britannialle ja Neuvostoliitolle kerrottiin yksipuolisesta irtisanoutumisesta neljä päivää ennen hallituksen ilmoitusta, joten Lontoon ja Moskovan tehtäväksi jäi lähinnä vaimea paheksunta. Edes noottien vaihtoa sopimuksen edellyttämistä purkuneuvotteluista puhumattakaan ei aloitettu.

Eihän se nyt ihan niin kuitenkaan mennyt. Ritvanen kertoo kirjassaan Koiviston kansliapäällikön Jaakko Kalelan arkistoituun muistioon viitaten, että Kalela sai jo 4.9. 1990 Koivistolta tehtäväkseen ottaa yhteyttä Neuvostoliiton Helsingin-lähetystön KGB-pomoon Feliks Karaseviin. Tämä sai tehtäväkseen kertoa Koiviston aikeista neuvostopresidentti Mihail Gorbatšoville.

Koivisto kuvitteli asian tulevan esille viisi päivää myöhemmin, kun Gorbatšov tapasi Yhdysvaltain presidentin George Bushin Helsingissä. Keskustelussa Gorbatšov keskittyi kuitenkin lähinnä voivottelemaan neuvostotalouden tilaa eikä maininnut koko Pariisin rauhansopimusta. Koivisto katsoi vaikenemisen myöntymisen merkiksi.

Koivistolla ja Niinistöllä on vähän samanlainen tyyli puhua peräjälkeen Yhdysvaltain presidentin ja Moskovan päällikön kanssa. Ja vaikka KGB:n ulkomaantiedustelun kautta hoidettu ”puoluelinjan” viestintäyhteys Moskovaan on historiaa, niin Moskovan pitäminen ajan tasalla on varmasti yhä tärkeää. Ettei synny sellaista luuloa, että täällä ostellaan hävittäjiä ja ohjuksia salaa.

Jälkiviisaus värittää aikalaisten muistoja Koiviston ajasta, Neuvostoliiton romahtamisesta ja maailmanjärjestyksen muuttumisesta. Tosiasiassa tapahtumien keskellä oltiin sumussa ilman navigaattoria. Koivistokin pelkäsi ja fundeerasi rauhansopimuksen pykälien hylkäämistä kuukausikaupalla ennen päätöstä.

Suomen presidentti on siis maailmanpolitiikan ilmapuntari, ja presidentin puhelinlinjat ovat taas kovassa käytössä. Minkähän muutoksen aikaan nyt ollaan astumassa?