Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa henkilökohtainen käyttö ja kasvatus on laillista.

Maltan parlamentti hyväksyi tiistaina lain, jonka mukaan kannabiksen käyttö ja kasvatus henkilökohtaiseen käyttöön sallitaan. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Maltasta tuli samalla ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa käyttö ja kasvatus on sallittua. Hollannissa, jossa suhtautuminen kannabikseen on historiallisesti ollut liberaalia, kannabiksen myynti on laillista, mutta sen käyttö on virallisesti laitonta.

Lakiuudistuksen kannattajat riemuitsivat parlamenttitalon ulkopuolella Vallettassa tiistaina.

Kasville näytettiin vihreää valoa Maltalla äänin 36 puolesta ja 27 vastaan. Uuden lain mukaan aikuisilla saa olla hallussaan seitsemän grammaa kannabista, ja kasvattaa saa korkeintaan neljää kasvia.

Maan tasa-arvoministeri Owen Bonnici puolsi lakia, sillä sen avulla voidaan hänen mukaansa vähentää haittoja, kun kannabiksen myynti siirretään viranomaisten valvonnan alle.

”Hallitus ei missään nimessä kannusta aikuisia käyttämään kannabista tai edistä kannabiskulttuuria. Hallitus kannustaa aina ihmisiä elämään terveellisemmin”, Bonnici kirjoitti Times of Malta -lehden mielipidekirjoituksessaan.

Julkisilla paikoilla polttelu on kuitenkin edelleen laitonta ja kannabiksen käyttö alaikäisen läheisyydessä tuo 300–500 euron sakot.

Malta tähtää myös suureksi lääkinnällisen kannabiksen tuottajamaaksi Euroopassa. Tätä tukee muun muassa vuonna 2018 hyväksytty lakimuutos, joka mahdollisti kannabiksen tuottamisen lääkinnällisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.