Viisi vuotta kongressissa palvellut Liz Cheney yrittää estää Trumpia nousemasta uudelleen presidentiksi. Trump puolestaan yrittää kaataa Cheneyn ensi vuoden kongressi­vaaleissa.

Donald Trump ei ole enää Yhdysvaltain presidentti, mutta hän on yhä maansa toisen pääpuolueen republikaanien kiistaton johtaja. Hänen täydellistä otettaan republikaaneista yrittää kuitenkin horjuttaa puolueen oma nainen nimeltä Liz Cheney.

Koska kongressiedustaja Cheney ei ole sulkenut suutaan entisestä presidentistä, Trump ja hänen kannattajansa pyrkivät tuhoamaan Cheneyn ensi vuoden marraskuussa pidettävissä kongressivaaleissa.

Ennen kyseisiä vaaleja Cheney puolestaan yrittää saada republikaanit avaamaan silmänsä ja näkemään, että Trump on vaaraksi Yhdysvaltain demokratialle.

Wyomingin osavaltiosta kotoisin oleva 55-vuotias Liz Cheney on istunut kongressin edustajain­huoneessa viisi vuotta. Aiemmin hänet tunnettiin parhaimmin siitä, että hänen isänsä on Dick Cheney, joka palveli republikaani George W. Bushin kovaotteisena vara­presidenttinä vuosina 2001–2009.

Varapresidentti Dick Cheney vannoi toisen kauden virkavalansa 20. tammikuuta 2005 rinnallaan vaimonsa Lynn. Tyttäristä Mary piteli Raamattua ja Liz Cheney hänen oikealla puolellaan todisti.

Tänään Cheney tunnetaan paljon muunakin kuin isänsä tyttönä. Hänestä on tullut Trumpin päävihollinen, koska trumpilaisten mielestä hän on syyllistynyt kahteen suureen syntiin.

Ensimmäinen rikkomus Trumpia vastaan oli se, kun Cheney lukeutui viime tammikuussa kymmeneen republikaaniin, jotka äänestivät Trumpin vastaisen virka­rikos­syytteen puolesta. Syytteen mukaan Trump ”yllytti kapinaan” kannattajiaan, jotka tunkeutuivat väkivalloin kongressitaloon 6. tammikuuta.

Senaatin republikaanit vapauttivat Trumpin syytteestä, mutta nyt demokraatti­johtoisen kongressin erityisvalio­kunta penkoo kongressi­talon tapahtumia.

Toisena hairahduksenaan Cheney on erityis­valio­kunnan varapuheen­johtaja, joka on käynyt ärhäkästi Trumpin kimppuun.

Viime maanantaina Cheney piti televisioidun puheenvuoron, jossa hän pyrki osoittamaan, kuinka Trump antoi kongressitalon väkivaltaisuuksien jatkua yli kolme tuntia, vaikka tiesi täsmällisesti tilanteen vaarallisuuden.

Trump istui pitkään television ääressä ihastelemassa kannattajiensa hengen paloa, kunnes taipui viimein suostuttelemaan videoviestillään mellakoitsijat matkoihinsa.

Viikon ajan virassaan palvellut presidentti Donald Trump tapasi kongressiedustajia Valkoisessa talossa 27. tammikuuta 2017. Kuvassa hänen oikealla puolellaan on Pohjois-Carolinan republikaani Virginia Foxx ja vasemmalla puolella juuri kongressissa aloittanut Wyomingin Liz Cheney.

Viime tammikuussa näytti hetken siltä, että republikaanit olivat valmiita katkaisemaan välinsä Trumpiin. Trumpin varapresidentti Mike Pence ei suostunut enää väittämään, että Trump olisi voittanut 2020 presidentin­vaalit, jotka tämä hävisi. Ei, vaikka trumpilaiset vaativat Pencen hirttämistä.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ja edustajainhuoneen republikaanipomo Kevin McCarthy totesivat virkarikosjutun yhteydessä, että Trump oli vastuussa kongressitalon valtauksesta.

Mutta rivirepublikaanien tuntemuksia haisteltuaan McConnell, McCarthy ja sadat muut republikaani­poliitikot oivalsivat, ettei Trumpille oikeasti syntynyt vastarintaa.

McConnell ei äänestänyt Trumpin tuomitsemisen puolesta ja ratkaisi suurelta osin sen, että Trump vapautui syytteistä. McCarthy riensi jo tammikuun lopulla Trumpin Floridan-kartanolle anomaan entisen presidentin tukea vuoden 2022 kongressivaaleihin.

Samalla kun puolueen johto polvistui Trumpin eteen, harvat kapinalliset saivat kyytiä rivijäseniltä. Viime kesänä uutisoitiin, että lukuisien tappo­uhkausten kohteeksi joutunut Cheney oli käyttänyt noin 50 000 euroa turvallisuus­palveluihin tammi–maaliskuun aikana.

Kentän tuntemukset säteilivät kongressiin. 12. toukokuuta republikaanit savustivat Cheneyn ulos puolueen edustajain­huoneen puheen­johtajistosta. Se sai Trumpin iloiseksi ja ilkeäksi.

”Liz Cheney on katkera ja kammottava ihminen”, Trump lausui.

Liz Cheney puolestaan sanoi samana päivänä Trumpista näin: ”Teen kaikkeni varmistaakseni, ettei entinen presidentti pääse enää ikinä lähellekään presidentin virkahuonetta.”

Nyt, kun kongressivaaleihin on alle vuosi, Cheney ja hänen demokraatti­liittolaisensa yrittävät kasata mahdollisimman paljon todisteita Trumpia vastaan kongressitalon valtauksesta. Trumpin väki puolestaan asettelee pelimerkkejä vaalikartalle.

Harriet Hageman.

Wyomingista on paikannettu republikaani­poliitikko nimeltä Harriet Hageman. Hän vastusti vuoden 2016 presidentin­vaalien aikana Trumpia ”rasistisena ja muukalais­vastaisena” kiihkoilijana, mutta myös hän on nähnyt valon.

Ensi vuoden vaaleissa Hageman asettuu Cheneyä vastaan Trumpin liikkeen ehdokkaana. Syyskuussa Hagemania potkaisi onni, kun Trump ilmoitti henkilökohtaisesti tukevansa naista kampanjassaan. Ironista on, että vuoden 2016 presidentin­vaaleissa Cheney tuki Trumpia.

Trumpin sekaantuminen vaalitaistoon säikäytti perinteiset republikaanit. Entinen presidentti George W. Bush ilmoitti pian Trumpin ilmoituksen jälkeen keräävänsä rahaa Cheneylle, jolle sataa avustuksia myös Trumpia inhoavien republikaanien Lincoln Projectin rahoittajilta.

Trump on jakanut sosiaalisessa mediassa valokuvaa, jossa Liz Cheneyn kuvaan on upotettu Bushin kasvot. Tällä Trump viestii, että Cheney on Bushin kaltainen ”muka-republikaani”, Republican In Name Only (RINO).

Wyomingissa asuu alle 600 000 ihmistä, mutta sen ainoasta liittovaltion kongressin edustajainhuoneen paikasta voi tulla vuoden 2022 vaalien seuratuin taistelu. Kiinnostusta lisää se, että Cheneyn spekuloidaan pyrkivän presidentiksi 2024.

Trump ei ole vielä virallisesti ilmoittautunut ehdolle seuraaviin presidentin­vaaleihin, mutta sitä toivoo eri kyselyiden perusteella 60–80 prosenttia republikaaneista.

Äskettäisessä Morning Consult -kyselyssä Cheneyn presidentin­vaali­kampanjan puolesta liputti kaksi prosenttia republikaaneista.

