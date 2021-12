Tutkimuksen mukaan Marsin suurin kanjoni on täynnä vettä: ”Sitä on paljon enemmän kuin odotimme”

Vettä ei ole aiemmin havaittu, sillä se on piilossa Marsin pölyisen pintakerroksen alla.

Euroopan ja Venäjän avaruusjärjestöjen yhteinen kiertorataluotain Exo Mars on havainnut merkittävän määrän vettä Marsin suurimmissa kanjoneissa, kertoo Euroopan avaruusjärjestö (Esa) tiedotteessa.

Vesilöytö oli tutkijoille yllätys, kertoo tutkija Aleksei Malahov Moskovan IKI Avaruustutkimusinstituutista Esan tiedotteessa. Tutkimus julkaistiin Icarus-lehdessä.

Vesialue on noin Hollannin kokoinen. Se sijaitsee Marsin ja samalla koko aurinkokunnan suurimman kanjonin Valles Marinerisin pohjalla. Kanjonia on verrattu Yhdysvalloissa sijaitsevaan Grand Canyoniin, mutta Valles Marineris on kymmenen kertaa pidempi ja viisi kertaa syvempi.

”Valles Marinerisin keskiosa on täynnä vettä. Sitä on paljon enemmän kuin odotimme. Alue muistuttaa Maan ikiroutaa, missä jää säilyy kuivan maan alla”, Malahov kertoo.

Löytö on kiinnostava tulevien Marsiin kaavailtujen tutkimusten kannalta. Vesi on lähellä päiväntasaajaa, jonka paikkeille useimmat tutkimuslaitteet ja myös mahdolliset miehitetyt lennot tulevaisuudessa laskeutuisivat.

Vesi on piilossa Marsin pinnan pölykerroksen alla. Tutkijat löysivät sen laitteella, joka havaitsee vetyä metrin syvyyteen asti. Vettä etsitään Marsissa nimenomaan vetypitoisuuden avulla.

Vettä on etsitty alueelta aiemminkin, mutta vain aivan planeetan pinnalta. Marsin napojen läheisyydestä on löydetty jäätä, mutta päiväntasaajan lähellä jää ei pysy vakaana vaan yleensä haihtuu.

Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että Marsin pintakerroksen alla on lisää nyt löydettyjen kaltaisia vesivarantoja.

”Kiertoluotaimen avulla näemme, mitä Marsin pinnan alla todella tapahtuu, ja erityisesti löytää vettä sisältäviä keitaita, joita emme voineet havaita muilla laitteilla”, kommentoi tutkimusta johtanut IKI Avaruustutkimusinstituutin Igor Mitrofanov.

”Alueella on epätavallisen suuri määrä vetyä. Olettaen, että vety on osana vesimolekyylejä, jopa 40 prosenttia alueen pintaa lähellä olevasta aineesta näyttää olevan vettä.”

Vesi saattaa olla joko jäätä tai osana maaperän mineraaleja. Tutkijoiden mukaan on kuitenkin todennäköistä, että näin suuri määrä vettä on jään muodossa.