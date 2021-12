EU-johtajat ja itäiset kumppanimaat kävivät tilannetta läpi huippukokouksessaan. Joukosta puuttui kumppanuudesta irtautunut Valko-Venäjä, jolle oli katettu tyhjä paikka Suomen ja Viron väliin.

Bryssel

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Euroopan unionin täytyy pitää huolta siitä, että myös sen ääni kuuluu keskusteluissa, jotka koskevat kiristynyttä tilannetta Ukrainan ja Venäjän rajalla.

”Ei voi olla niin, että Venäjä ja Yhdysvallat keskustelevat ikään kuin EU:n ohi tästä tilanteesta”, Marin sanoi.

Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne nousi odotetusti päärooliin Brysselissä EU:n itäisen kumppanuuden huippukokouksessa.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi keskiviikkona iltapäivällä keskustelleensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa Ukrainan tilanteesta ja Euroopan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Aiemmin tällä viikolla Niinistö on jo keskustellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa.

”On tärkeää, että presidentti Niinistöllä on hyvät keskusteluyhteydet Venäjän, Yhdysvaltojen ja muiden toimijoiden kanssa. Suomi on tunnettu siitä, että me pyrimme luomaan dialogia ja löytämään ratkaisuja”, Marin sanoi.

Marinin mukaan niin sanottu Normandia-ryhmä on pyrkinyt vaikuttamaan Ukrainan tilanteeseen ja löytämään ratkaisuja. Ryhmässä ovat Venäjän ja Ukrainan lisäksi Saksa ja Ranska.

Marinin mukaan Ukrainan tilannetta seurataan EU:ssa tarkasti. Hänen mukaansa eri mailla on hieman erilaista analyysiä siitä, mihin Venäjä oikein toiminnallaan pyrkii.

”Vaihdoimme näkemyksiä itäisten kumppanimaiden kanssa ja analysoimme tilannetta. Keskustelua jatketaan torstaina Eurooppa-neuvostossa vielä konkreettisemmalla tasolla”, Marin sanoi.

EU:n jäsenmaiden lisäksi keskiviikon kokoukseen osallistuivat itäiset kumppanimaat Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia ja Azerbaidžan.

Joukosta puuttui Valko-Venäjä, joka keskeytti kumppanuuden kesäkuussa. Valko-Venäjälle oli pöytään jätetty tyhjä paikka Suomen ja Viron väliin.

”Paikka oli katettu symbolisena osoituksena Valko-Venäjän kansalle ja kansalaisyhteiskunnalle”, Marin sanoi.

Marinin mukaan itäisen naapuruston tukeminen edistää koko Euroopan vakautta ja turvallisuutta.

Lue lisää: EU:n ja itäisten kumppaneiden yhteinen tulevaisuus polkee paikallaan – Venäjä painostaa lähi­maitaan, Valko-Venäjän paikalla on tyhjä tuoli

EU-johtajien huippukokous jatkuu torstaina unionin sisäisenä kokouksena. Yleensä kokous on kaksipäiväinen, mutta nyt pitkä ja vaikea asialista on tarkoitus selvittää yhdellä istumalla.

Kokousta varjostaa tieto siitä, että monessa maassa koronatartuntojen määrät ovat ampaisseet jyrkkään kasvuun omikron-virusmuunnoksen myötä.

Kokouksessa keskustellaankin jälleen rokotteista, lähinnä siitä näkökulmasta, pitääkö nykyisiä rokotteita räätälöidä omikron-viruksen takia ja millä aikajänteellä EU:n olisi mahdollista hankkia tällaisia rokotteita. EU-virkamieslähteen arvion mukaan räätälöityjä rokotteita olisi tarjolla mahdollisesti huhtikuussa ensi vuonna.

”Suomi tietenkin haluaa pitää huolta siitä, että tulevaisuudessakin yhteishankinnat toimivat”, Marin sanoi.

EU:n komissio kehotti jo joulukuun alussa jäsenmaita kiirehtimään kolmansia rokotteita ja vauhdittamaan koronaviruksen vastaisia toimia.

Useat maat ovat ottaneet jälleen käyttöön maahan saapuvia matkustajia koskevan vaatimuksen tuoreesta koronatestistä. Esimerkiksi Suomi alkaa ensi viikosta alkaen vaatia EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta alle 48 tuntia vanhan negatiivisen testituloksen rokotustodistuksen lisäksi.

Marin sanoo peräänkuuluttaneensa yhdenmukaisempia rajojen terveysturvallisuustoimia, mutta asia on hänen mukaansa EU-maiden kansallisessa päätösvallassa.