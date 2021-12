Järjestö: ennätys­määrä toimittajia on pidätettyinä maailmalla

Pidätettyjen toimittajien määrä on kasvanut viime vuodesta 20 prosenttia, mikä johtuu Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan erityisesti diktatuurien häikäilemättömyydestä.

Maailmassa on pidätettyinä ennätysmäärä toimittajia, lehdistönvapausjärjestö Toimittajat ilman rajoja (RSF) tiedottaa.

Järjestön tuoreen vuosiraportin mukaan pidätettyjä toimittajia on tällä hetkellä 488. Luku on 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja syynä korkealle luvulle on etenkin diktatuurien häikäilemättömyys.

”Pidätettyjen toimittajien äärimmäisen korkea määrä on kolmen diktatuurin aikaansaannos”, RSF:n johtaja Christophe Deloire sanoo tiedotteessa viitaten Myanmariin, Valko-Venäjään ja Hongkongiin.

”Se on heijastuma diktaattorien vallan maailmanlaajuisesta vahvistumisesta, kriisien kasautumisesta ja diktatuurien täydellisestä häikäilemättömyydestä. Se voi olla seurausta myös uusista geopoliittisista valtasuhteista, joissa autoritaarisiin vallanpitäjiin ei kohdisteta tarpeeksi painetta pidätysten lopettamiseksi.”

Myanmarissa toimittajia on pidettynä tällä hetkellä 53, mikä on räjähdysmäinen kasvu verrattuna viime vuoden kahteen toimittajaan. Valko-Venäjällä toimittajia on puolestaan pidätettyinä 32, verrattuna viime vuoden seitsemään.

Kiinan määräämää uutta turvallisuuslakia noudattaen Hongkongissa on nyt pidätettynä kymmenen toimittajaa. Vielä viime vuonna saarella ei ollut pidätettynä yhtään toimittajaa.

Myös ennätysmäärä naistoimittajia on pidätetty kuluvana vuonna, yhteensä 60. Kasvua viime vuoteen on kolmasosa. Yhtenä syynä on naisten entistä suurempi rooli vapaassa ja riippumattomassa mediassa.

”Valko-Venäjällä on pelästytty naisten johtavaa roolia kansanliikkeessä, jonka diktaattori [ Aljaksandr] Lukašenkan lavastamat presidentinvaalit synnyttivät. Syyksi koviin vankeustuomioihin on riittänyt jopa pelkkä suoran materiaalin välittäminen mielenosoituksesta”, sanoo RSF:n Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä tiedotteessa.

Valko-Venäjällä naistoimittajia on pidätettyinä 17, mikä on enemmän kuin mies­toimittajia, joita on pidätettyinä 15.

Maailmalla eniten pidätyksiä on tehtaillut Kiina, missä joulukuun alkuun mennessä kaltereiden takana oli 127 toimittajaa.

RSF:n raportin positiivisin tieto on, että surmansa saaneiden toimittajien määrä on alhaisin 20 vuoteen, 46. Kiivaimmat sotatoimialueet Syyria, Irak ja Jemen ovat järjestön mukaan rauhallisempia ja vaativat vähemmän uhreja.