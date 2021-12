Päivittäisten tartuntojen ennätys on rikkoutunut esimerkiksi Australiassa, Etelä-Koreassa ja Britanniassa.

Koronaviruksen uusi omikronmuunnos leviää vauhdilla ympäri maailmaa.

Ennätyssuuria tartuntamääriä on todettu muun muassa Britanniassa ja Australiassa, ja Yhdysvalloissa taas maailman suurin korona­kuolemien määrä on ylittänyt uuden virstanpylvään. Nopeasti pahentunut tilanne on johtanut eri maissa esimerkiksi uusiin matkustusrajoituksiin, verkko-opetukseen ja kulttuurisektorin sulkuihin.

Britanniassa todettiin tällä viikolla ennätysmäärä uusia tartuntoja kolme päivää peräkkäin. Perjantaina Britannian hallinto raportoi uutistoimisto AFP:n mukaan 93 045 uutta tartuntaa.

Jyrkkiä tartuntamäärien nousuja ollaan nähty myös muissa Euroopan maissa, kuten Tšekissä, Sveitsissä, Tanskassa ja Norjassa. Tanskassa edellisten 14 päivän tartuntojen ilmaantuvuus­luku on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan viidenneksi korkein, noin 1 725 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Lue lisää: Maailman 20:stä suurimman ilmaantuvuuden maasta 19 on Euroopassa – grafiikat näyttävät pandemiatilanteen

Omikronmuunnoksen vauhdittama tartuntojen nousu on vaikuttanut eri maiden rajakäytäntöihin. Variantti on esimerkiksi Britanniassa levinnyt niin laajalle, että maa luopui tiistaina erillisistä matkustus­rajoituksista eteläisen Afrikan maista tuleville.

Ranskassa sen sijaan astuivat lauantaina voimaan tiukat rajoitukset Britanniasta saapuville matkustajille, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Brittimatkustajat pääsevät Ranskaan nyt vain ”pakottavista” syistä, joihin turismi ja työmatkat eivät lukeudu. Rajoitus ei päde Ranskan kansalaisiin eikä heidän puolisoihinsa tai lapsiinsa.

Tiukentuneiden rajatoimien lisäksi omikronmuunnoksen vauhdittamaa koronaviruksen leviämistä pyritään torjumaan Euroopassa myös muilla rajoituksilla. Norjassa esimerkiksi kiellettiin alkoholin myynti ravintoloissa neljäksi viikoksi.

Tanskassa taas astuvat sunnuntaina voimaan uudet rajoitukset. Maan yleisradioyhtiö DR:n mukaan käytännössä koko kulttuurisektori, kuten museot, teatterit ja tapahtumapaikat, suljetaan. Myös urheilutapahtumat perutaan, mutta kuntosalit ja uimahallit pysyvät auki. Ravintolat saavat pysyä auki ja yksityistilaisuuksia saa järjestää kodin ulkopuolella asiakas­paikka­rajoitusten puitteissa, kunhan alkoholin tarjoilu päättyy kello 22 mennessä.

11-vuotias Sarah Bulow Carlsen sai koronavirusrokotteen Amagarissa, Tanskassa 28. marraskuuta. Tartuntojen ehkäisemiseksi Euroopassa ollaan aloitettu lasten rokotukset sekä tiukennettu rajoituksia.

Ranskassa BFM TV kertoi Reutersin mukaan Pariisin Champs-Élysées’n uuden vuoden ilotulituksen ja muiden julkisten juhlien olevan peruttu omikron­muunnoksen vuoksi.

Lisäksi Ranskan terveysministeri kertoi perjantaina suunnitelmista korvata nykyinen koronapassi uudella rokotepassilla. Passi otettaisiin käyttöön ensi vuoden alussa, ja sen myötä negatiivinen koronatesti ei enää takaisi pääsyä esimerkiksi ravintoloihin.

Hollannissa hallinnon neuvonantajina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset vaativat Reutersin mukaan maahan tiukempia rajoituksia. Maassa on tällä hetkellä käytössä esimerkiksi ravintoloiden ja kauppojen sulku iltaviiden ja aamuviiden välillä sekä kielto kutsua kotiin yli neljä vierasta. Lisäksi koulut sulkeutuvat viikkoa tavallista aiemmin tulevana maanantaina 20. joulukuuta.

Behrad Mohsenilta otettiin näte koronavirustestiä varten Schipholin lentokentän testipisteellä 27. marraskuuta.

Yhdysvalloissa on tällä viikolla raportoitu keskimäärin 120 000 uutta tartuntaa päivässä. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan määrä on 40 prosenttia korkeampi kuin kaksi viikkoa sitten ja 70 prosenttia korkeampi kuin marraskuun alussa, jolloin tartuntaluvut kääntyivät laskuun.

Omikronmuunnoksen sekä joulunpyhien lomakauden uskotaan pahentavan tilannetta entisestään.

Yhdysvallat myös ylitti kaksi synkkää virstanpylvästä tällä viikolla: 50 miljoonaa todennettua korona­virus­tartuntaa ja 800 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Kuolinluku on maailman korkein.

Naiselta otettiin koronatesti New Yorkissa, Yhdysvalloissa joulukuun 17. päivänä.

The New York Times kertoo, että pahentuneen koronatilanteen vuoksi maassa on peruttu laajasti muun muassa työpaikkojen pikkujouluja ja kulttuuri­tapahtumia. Lisäksi korkeakoulujen loppukokeita ja opetusta on siirretty verkkoon.

Australiassa on viime päivinä todettu enemmän uusia tartuntoja kuin koskaan aiemmin pandemian aikana. Lauantaina maassa raportoitiin yhteensä 4 091 tartuntaa, uutisoi esimerkiksi brittilehti The Guardian.

Ihmiset jonottivat autoissaan St Vincent’sin sairaalan koronavirustestaukseen Sydneyssä, Australiassa 17. joulukuuta.

Samoin Etelä-Koreassa todettiin tällä viikolla maan korkein tartuntojen määrä, kertoo Yonhap-uutistoimisto. Keskiviikkona maan tartunta­tauti­virasto raportoi 7 850 tartuntaa. Sen jälkeen uusien tartuntojen päivittäinen määrä on pysynyt yli 7 000:ssa. Vakavia tautitapauksia oli lauantaina 1 016, enemmän kuin koskaan pandemian aikana.

Japanissa uusia tartuntoja raportoitiin perjantaina Japan Timesin mukaan vain 183. Reuters kuitenkin kertoi lauantaina, että japanilaislehti Yomiuri Shimbunin hallitus­lähteiden mukaan maa jatkaa ulkomaalaisten maahan­tulon rajoittamista vuodenvaihteen jälkeenkin. Maa tiukensi maahan­tulo­rajoituksiaan marraskuun lopulla uudelleen lievennettyään niitä hieman vain viikkoja aiemmin. Rajatoimet lukeutuvat maailman tiukimpiin.