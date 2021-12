The New York Timesin mukaan sen haltuunsa saamat arvioinnit yli 1 300 siviilikuolemaraportista kertovat esimerkiksi virheellisistä tiedustelutiedoista ja hätiköidystä tähtäyksestä.

Yhdysvaltain armeija on tehnyt ilmasodassaan Lähi-idässä toistuvia vakavia ja siviilikuolemia aiheuttaneita virheitä, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times (NYT). Tiedot perustuvat lehden haltuunsa saamiin Yhdysvaltain puolustusministeriön salassa pidettäviin arviointiasiakirjoihin sekä lehden omaan laajaan tiedonhankintaan, kuten haastatteluihin ja vierailuihin tapahtumapaikoilla.

Yli 1 300:aa siviilikuolematapausta arvioivat asiakirjat paljastavat esimerkiksi puutteita tiedustelutiedoissa ja kiirehtimistä ja epätarkkuutta tähtäyksessä. Laajassa artikkelissaan lehti kuvailee useita iskuja, joissa onkin ammuttu siviilejä esimerkiksi Isis-taistelijoiden sijaan.

Lehden mukaan siviiliuhrien määrä on todellisuudessa korkeampi kuin Yhdysvaltojen virallisissa laskelmissa.

Armeijan mukaan 1 417 siviiliä on kuollut Isisin vastaisissa ilmaiskuissa Irakissa ja Syyriassa ja 188 siviiliä Yhdysvaltain iskuissa Afganistanissa vuodesta 2018. Asiakirjoista kuitenkin näkyy, että laskenta on puutteellista. Myös The New York Timesin tekemät selvitykset iskupaikoilla viittaavat satoihin laskematta jääneisiin uhreihin.

Yhdessäkään ilmasotaa vuodesta 2014 alkaen käsittelevistä asiakirjoista ei ollut The New York Timesin mukaan kirjausta rikkomuksesta tai kurinpitotoimista. Lehti toteaa, että luvatun läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden sijaan toimintaa leimaa epämääräisyys ja rangaistusten puute.

Arviointiasiakirjojen tiedot ovatkin ristiriidassa sen kanssa, mitä maan puolustusministeriö ja muu hallinto ovat kertoneet julkisuuteen.

Yhdysvaltojen ilmasodan teknologian on vuodesta 2014 lähtien lupailtu mahdollistavan armeijalle juuri oikeiden ihmisten tappamisen niin, että viattomia henkilöitä suojattaisiin.

Asiakirjojen pohjalta The New York Times kertoo, että aseet ovat kyllä tarkkoja, mutta iskujen tekijöiden toistuvat virhearviot, puutteelliset tiedustelutiedot ja hätiköity tähtäys ovat johtaneet viattomien kuolemaan.

