Yli 20 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa rankkasateiden vuoksi Malesiassa, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Arviot evakuoitujen määrästä vaihtelevat. Reutersin mukaan heitä on yli 21 000, AFP:n mukaan yli 29 000.

Pääministeri Ismail Sabri Yaakobin mukaan esimerkiksi Selangorin osa­valtiossa satoi lauantaina yhtä paljon kuin normaaliolosuhteissa sataisi noin kuukaudessa.

Perjantaiaamuna alkaneet sateet ovat nostattaneet mittavia tulvia, jotka ovat AFP:n mukaan peittäneet veden alle useita taajama-alueita. Myös teitä on jouduttu sulkemaan.

Evakuoidut on siirretty tilapäis­majoitukseen. Ihmisiä on kuitenkin yhä tulvaveden saartamina, ja avustustöihin on kutsuttu yli 66 000 ihmistä poliisista, armeijasta sekä pelastuslaitoksilta, Reuters kertoo.

Malesian valtiollisen Bernama-uutistoimiston mukaan maan hallinto on varannut kunnostus­töihin noin sata miljoonaa Malesian ringgitiä eli noin 21 miljoonaa euroa.