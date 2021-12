Uhka Venäjän uudesta hyökkäyksestä on nitistänyt Ukrainan rajapitäjien asukkailta viimeisenkin syyn vuodenvaihteen juhlaan. Kahdeksatta vuotta kytevä sota on vienyt itäukrainalaisilta terveyden, elämänilon ja luottamuksen päättäjiin.

Mariinka / Avdiivka

Arjesta Itä-Ukrainan sodassa saa kohtalaisen hyvän käsityksen, kun Nadežda Sobeštšanska säestää sotajuttujaan imitoimalla erilaisia luotien ääniä ja räjähdyksiä.

”Bum!” räjähti kranaatti hänen puutarhassaan ja tuhosi vadelma- ja luumusadon. Sitten Sobeštšanska, 65, tarttuu kuvitteelliseen konekivääriin ja tulittaa sillä ympäri keittiötään.

Takapihan puutarhasta aukeaa suora näkymä tuhoutuneeseen sairaalaan, jota ukrainalaiset sotilaat käyttävät tähystyspaikkanaan ja tukikohtanaan. Kahdeksatta vuotta jatkuva sota on sekoittanut heidänkin päänsä.

Mariinkan pikkukaupungissa asuva eläkeläinen Nadežda Sobeštšanska sanoo elävänsä nykyään kuin säästöliekillä. ”Ennen sotaa olin energinen ja kukoistin. Olisittepa nähneet minut ennen sotaa”, hän sanoo.

Sobeštšanska kertoo, miten ukrainalainen sotilas tulitti häntä kerran huvikseen sairaalasta, kun eläkeläinen oli nostamassa puutarhastaan perunoita. Hän pelastautui ryömimällä pitkin miehensä kaivamaa ojaa takaisin sisälle.

”Näinkö te ammutte omia äitejänne?” hän huusi sotilaille kohti sairaalaa.

Nuoria ukrainalaissotilaita löntystelee sunnuntaina harvakseltaan pitkin pienen Mariinkan kaupungin hiljaisia raitteja, mutta taistelujen ääniä ei kuulu.

Sodan jälkiä näkyy sen sijaan joka puolella. Talojen aitoja pilkuttavat luodinreiät, tuhoutuneiden kerrostalojen raunioihin on maalattu graffiteja ja monen kodin ikkunat on naulattu umpeen laudoilla.

Donetskin alueella aivan rintamalinjan vieressä sijaitsevassa Mariinkassa on tällä kertaa rauhallista, mutta sota kytee alueella edelleen.

Euroopan turvallisuus- ja yhteisöjärjestön (Etyj) tarkkailijat kirjasivat viimeisimpään raporttiinsa perjantailta kaikkiaan 101 tulitaukorikkomusta Donetskin alueella. Niistä 67 oli räjähdyksiä.

Mariinkassa viimeisin räjähdys sattui Sobeštšankan mukaan viikko sitten. Hän oli juuri pesemässä lattioita Persik-kissa jaloissaan, kun kuului tuttu ”bum”. Sitä ennen oli ollut pitkään hiljaista.

”Päästin silloin parkaisun ja ryhdyin itkemään. Tämä on helvetti.”

Nadežda Sobeštšanska kehuu Persik-kissaansa viisaaksi, toisin kuin poliitikkoja, jotka eivät ole saaneet Itä-Ukrainaan vieläkään rauhaa.

Venäjä on keskittänyt syksyn mittaan Ukrainan rajalle runsaasti joukkojaan, mikä on nostanut ilmaan uhkan Venäjän uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan ja Itä-Ukrainan sodan kiihtymisestä.

Venäjän sotilaallisista aikeista ei ole toistaiseksi tietoa, mutta arviolta noin 100 000 sotilaan tuominen Ukrainan rajoille on kiristänyt jännitteet Venäjän ja lännen välillä äärimmilleen.

Perjantaina Venäjä julkaisi yllättäen luonnoksensa turvallisuustakuista Yhdysvalloille ja sotilasliitto Natolle. Venäjä vaatii muun muassa, että Nato ei ota uusia jäseniä ja pysyy poissa Itä-Euroopasta.

Lue lisää: Venäjä vaatii, ettei Nato ota uusia jäseniä ja pysyy poissa Itä-Euroopasta – ehdottaa neuvotteluja Yhdys­valtojen kanssa ”vaikka huomenna”

Venäjä sanoi näin reagoivansa turvallisuusuhkiin, jotka sen mukaan johtuvat Ukrainan yhä tiiviimmistä suhteista Natoon ja pyrkimyksistä päästä sotilasliiton jäseneksi. Tosiasiassa Ukrainan Nato-jäsenyys ei ole toteutumassa lähiaikoina juuri Itä-Ukrainan epävakaan tilanteen vuoksi.

Ukrainan ulkoministeriö puuttui suurvaltojen välisiin puheisiin ja vastasi Venäjälle saman tien, että sillä on yksinomainen, suvereeni oikeus hoitaa omaa ulkopolitiikkaansa. Ukraina muistutti, että vain se ja Nato voivat päättää keskinäisistä suhteistaan, mukaan lukien Nato-jäsenyydestä.

Samalla Ukraina kehotti Venäjää käynnistämään uudestaan rauhanprosessin Itä-Ukrainassa. Ukrainan hallituksen joukkojen ja Venäjän tukemien separatistien välisessä sodassa on kuollut yli seitsemän vuoden aikana jo arviolta 15 000 ihmistä.

Itäukrainalaisessa Avdiivkan pikkukaupungissa asuvat Jelena Dijatškova ja Aleksandr Dokalenko eivät kannata Nato-jäsenyyttä, vaikka sota on tuhonnut heidän talostaan kaksi huonetta ja vienyt terveyden.

Aleksandr Dokalenkosta ja Jelena Dijatškovasta on sietämätöntä, että Itä-Ukrainan sota jatkuu jo kahdeksatta vuotta. Dijatškova joutuu syömään rauhoittavia lääkkeitä, että selviää päivistään.

Dokalenko on menettänyt osin kuulonsa ja sen seurauksena työnsä paikallisessa tehtaassa, joka on Ukrainan suurin koksin tuottaja. Dijatškova työskentelee tehtaassa mutta syö päivittäin rauhoittavia lääkkeitä ja käy tapaamassa psykologia.

Uutiset Venäjän joukoista rajan takana huolestuttavat. Hyvässä muistissa on Avdiivkan taistelu alkuvuonna 2017, jolloin heidän taloistaan tuhoutui osin katto. Sitä on paikkailtu YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä saaduilla muovipressuilla.

”Ensimmäisen iskun ottaisimme me tässä. Muistamme, kuinka sodan alussa sotilaat ja tankit olivat täällä puutarhassamme”, Dokalenko sanoo.

Aleksandr Dokalenko esittelee luotia, joka ammuttiin hänen ja puolison Jelena Dijatškovan kotitaloon.

Heille sota on edelleen arkipäivää. Dijatškova nukkuu verryttelyasussa ja pitää taskulampun lähettyvillä, jotta olisi tarvittaessa valmis nopeasti lähtemään.

Monista asioista on pulaa, eivätkä rahat riitä. Kodin lämmitykseen tarvittavan hiilen hinta on kaksinkertaistunut. Myös sokeri on kallistunut. Sitä on ostettu rahan säästämiseksi 50 kilon säkki yhdessä naapurin kanssa.

Avdiivkassa asui ennen sotaa yli 30 000 ihmistä, mutta eri arvioiden mukaan väkiluku on sotavuosina jopa lähes puolittunut. Nuoret ja työikäiset ovat muuttaneet suurimmaksi osaksi muualle.

” ”Emme enää elä, vaan olemme olemassa.”

Dijatškovalla ja Dokalenkolla ei ole varaa tai voimia lähteä. Heidän kotikatunsa katulampuista vain kolmessa palaa valo. Pariskunta pysyttelee pimeän tultua kotona. Silloin alkavat yleensä sotatoimet rintamalinjalla vajaan kilometrin päässä kotoa.

”Ei huvittaisi muuttaa mihinkään, mutta elämä menee näin menojaan. Emme enää elä, vaan olemme olemassa. Istumme täällä peloissamme ja otamme vastaan luoteja”, Dijatškova murehtii.

Jelena Dijatškova ja Aleksandr Dokalenko asuvat talossa, josta sota on tuhonnut osia. Jäljellä on keittiön ja kylpyhuoneen lisäksi yksi huone.

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia ukrainalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä, mutta Dokalenko ja Dijatškova paikallisine tuttavineen eivät kuulu heihin.

”Jos olisimme liittyneet ennen sotaa, olisivat pohjoiset naapurimme olleet siitä ehkä peloissaan. Nyt seuraukset olisivat vielä tätä kovemmat ja pahemmat”, Dokalenko uumoilee.

Dijatškova arvelee, että Natoon hinkuvat pääasiassa nuoret. Hänen luottamuksensa päättäjiin on horjunut.

”Luulimme, että tulee rauha, kun äänestimme [Ukrainan presidenttiä Volodymyr] Zelenskyiä. Nyt ymmärrämme, että sitä ei ole niin yksinkertaista tehdä.”

Mariinkassa eläkeläinen Sobeštšanska haukkuu Zelenskyiä klovniksi. Sota ei ole ohi, vaikka hän oli sitä toivonut. Eläke hupenee kalliisiin lääkkeisiin. Monista sairauksista, kuten sydänvaivoista ja kohonneesta verenpaineesta, hän syyttää sodan aiheuttamaa stressiä.

Eri puolilla Ukrainaa valmistaudutaan vuoden pääjuhlaan eli uuteenvuoteen hyvin erilaisissa tunnelmissa. Pääkaupunkiin Kiovaan ja Donetskin alueen väliaikaiseen keskukseen Kramatorskiin on ripustettu näyttäviä valoja.

Kramatorsk sijaitsee vain puolentoista tunnin ajomatkan päässä Avdiivkasta, mutta sota ei tunnu koskettavan kaupunkilaisia. Kimaltavasti koristellussa ruokaravintolassa juontaja pitää kovaäänistä show’ta ja nostattaa yleisössä juhlamieltä.

”Mikä on uudenvuoden tärkein elementti?” hän huutaa. Ja vastaa: ”Kuusi tietysti!”

Avdiivkassa Dokalenko ja Dijatškova eivät näe syytä juhlaan. Koristeita tai kuusta ei ole. He eivät ole viettäneet vuodenvaihdetta tai ortodoksista joulua seitsemään vuoteen. Tämäkään vuosi ei tuonut kohennusta elämään.

”Me pelkäämme. Toivottavasti ei ammuta.”

Joululahjaksi pariskunta toivoo rauhaa, hiljaisuutta ja sitä, että kotona voisi kulkea aamutakissa, eikä aina täysissä pukimissa.