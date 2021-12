Paikallinen kauppiasliitto Inretail uskoo, että sunnuntaina alkanut sulkutila saattaa ajaa hollantilaiset jouluostoksille naapurimaihin.

Hollannin kaupan alan yrittäjät ovat ”murtuneita” sunnuntaina alkaneesta, lähes kuukauden kestävästä sulkutilasta, kertoo The Guardian. Paikallinen kauppiasliitto Inretail uskoo, että kauppojen sulku saattaa ajaa hollantilaiset jouluostoksille naapurimaihin Belgiaan ja Saksaan.

Hollannin hallitus asetti maan sulkutilaan joulun ja tammikuun alun ajaksi koronaviruksen omikron­muunnoksen takia. Vain välttämättömät liikkeet saavat olla auki. Muut kaupat ja ravintolat, elokuvateatterit, museot, teatterit ja julkiset tilat määrättiin suljettavaksi sunnuntaina 19. tammikuuta.

Sulkutilan on määrä kestää tammikuun 14. päivään asti. Pääministeri Mark Rutte kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa lauantai-iltana.

The Guardianin mukaan monissa hollantilaiskaupungeissa ihmiset kiirehtivät viime hetken jouluostoksille heti lauantai-iltana tiedotuksen jälkeen.

”Mutta pian kaikki lähtevät kauppoihin Belgiaan ja Saksaan, joissa kaikki on auki normaaliin tapaan”, kauppiasliitto varoittaa.

Samasta ilmiöstä kertovat myös hollantilaismediat. Esimerkiksi De Telegraaf -lehden mukaan jo sunnuntaina Belgian Antwerpenin kadut ”tulvivat” jouluostoksille saapuneita hollantilaisturisteja.

Kauppiasliiton johtaja Jan Meerman vaatii valtiolta yrittäjille täyttä kompensaatiota menetetyistä tuloista. Aiemmat sulkutilat ovat ajaneet yrittäjät jo valmiiksi pahoihin velkoihin, hän sanoo.

Yli 85 prosenttia Hollannin aikuisväestöstä on saanut täyden rokotesarjan. Sen sijaan kolmannen rokotteen on käynyt hakemassa alle yhdeksän prosenttia aikuisista. Lukema on Euroopan alhaisimpia.

Lauantaina Hollannin kansallinen kansanterveys- ja ympäristöinstituutti ilmoitti, että edellisen vuorokauden aikana oli todettu 14 616 uutta koronavirustartuntaa. Pandemian aikana Hollannissa on todettu yhteensä yli 2,9 miljoonaa tartuntaa. Virallisia koronavirukseen liittyviä kuolemia maassa on yhteensä 20 420. Sairaalassa olevien ihmisten määrä on lähellä ennätystä tänä vuonna.

Eurooppa on noussut koronaviruksen ilmaantumisluvuissa koko maailman kärkeen. Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti. Monessa Euroopan maassa pohditaan parhaillaan uusia rajoitustoimia.

Joulukuun puolivälissä Euroopan korkeimmat ilmaantuvuusluvut löytyivät Hollannin lisäksi Slovakiasta, Tšekistä ja Belgiasta. Belgian hallitus ei ole toistaiseksi ilmoittanut uusista koronarajoituksista.

Saksassa terveysministeri Karl Lauterbach ilmoitti sunnuntaina AFP:n mukaan, ettei ainakaan sulkutilaa ole maahan tulossa ennen joulua.

Samaan aikaan Saksassa 19-henkinen hallituksen neuvonantajaryhmä tosin vaati ”uusia toimenpiteitä”, jotta sairaalat ja terveydenhoitopalvelut eivät omikron-muunnoksen leviämiseksi. Saksassa täysi rokotesarja on 70 prosentilla väestöstä.