Sanaattori Joe Manchinin mielestä elvytyspaketin riskinä on valtionvelka, joka tekisi Yhdysvalloista haavoittuvamman esimerkiksi geopoliittisille uhille ja lisäisi inflaatioriskiä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin räätälöimä vähintään 1,75 biljoonan eli 1 750 miljardin dollarin elvytyspaketti uhkaa kaatua. Build Back Better -nimellä tunnettu paketti tähtää sosiaaliturvan parantamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat ja uutistoimisto Reuters.

Kuoliniskuksi elvytyspaketille saattaa muodostua oman puolueen edustaja. Demokraattisenaattori Joe Manchin ilmoitti amerikkalaiskanava Fox Newsin ohjelmassa sunnuntaina, ettei aio äänestää elvytyspaketin puolesta.

”En voi äänestää paketin puolesta. En vain voi”, Manchin sanoi ohjelmassa.

Manchin on demokraattien senaattori Länsi-Virginian osavaltiosta. Hän on käytännössä yksin vaa’ankieliasemassa, koska senaatin paikkamäärät ovat tasan 50–50 demokraattien ja republikaanien välillä. Demokraateilla on täpärin mahdollinen enemmistö senaatin puheenjohtajan eli varapresidentti Kamala Harrisin ratkaisevan äänen ansiosta.

Siksi Manchinin tuki on demokraateille elintärkeää, jotta elvytyspaketti voitaisiin hyväksyä senaatin äänestyksessä. Republikaanipuolueen edustajat vastustavat pakettia jo valmiiksi.

Manchin perusteli päätöstään valtionvelalla. Hänen mielestään se tekisi Yhdysvalloista haavoittuvamman esimerkiksi geopoliittisille uhille ja lisäisi inflaatioriskiä.

Valkoinen talo reagoi Manchinin puheisiin ärhäkästi. Tiedottaja Jen Psaki moitti Manchinia sunnuntai-iltana lupauksensa pettämisestä. Vielä noin viikko sitten Manchin oli luvannut paketille tukensa. Psaki sanoi, että keskusteluja Manchinin kanssa jatketaan: ehkäpä hän muuttaa mieltään uudestaankin.

Manchin on epäröinyt elvytyspakettia jo aiemmin kuluvana vuonna valtionvelan takia, joten sunnuntain kommentit eivät ole suuri yllätys.

1 750 miljardia dollaria on noin 1 544 miljardia euroa. Rahamäärä on tähtitieteellinen, eikä kaikille yhdysvaltalaisillekaan tunnu olevan selvää, miten elvytyspaketin laajuus tulisi laskea.

Uutistoimisto Reuters kirjoittaa 1 750 miljardista dollarista, sanomalehti The New York Times 2 200 miljardista kymmenen vuoden aikajänteellä, uutiskanava CNN laskee pakettiin 1 900 miljardia.

Joe Biden taustallaan elvytyspaketin mainosjuliste.

Paketin on tarkoitus parantaa amerikkalaisten sosiaaliturvaa. The New York Times laski marraskuussa, että esimerkiksi alle 5-vuotiaiden lasten hoidon kustannusten tukemiseen oli budjetoitu viiden vuoden ajanjaksolle 273 miljardia dollaria. Leijonanosa paketista on muutenkin räätälöity perheiden tukemiseen.

Sijoitusyhtiö Goldman Sachs muutti ennustettaan Yhdysvaltain talouskasvun kehityksestä sunnuntaina, pian Manchinin ilmoituksen jälkeen. Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Goldman Sachs muutti ennustettaan Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kehityksestä vuonna 2022 aiemmasta kolmesta prosentista kahteen prosenttiin.