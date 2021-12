Joe Manchin teki sen taas.

Länsi-Virginian senaattorista on tullut presidentti Joe Bidenille varsinainen riippakivi. Viimeisimmällä vedollaan Manchin pilasi todennäköisesti presidentin ja demokraattien, siis oman puolueensa, joulun. Ja ehkä koko ensi vuodenkin.

Manchin ilmoitti sunnuntaina Fox Newsin haastattelussa, että hän ei aio antaa tukeaan presidentin Build Back Better -nimeä kantavalle lakipaketille. Ilmoituksesta tuli nopeasti kaikkien amerikkalaismedioiden kärkiuutinen.

Kyseessä on valtava investointipaketti, joka ohjaisi 1 750 miljardia dollaria eli 1 500 miljardia euroa muun muassa ilmaston­muutoksen hillintään, varhais­kasvatukseen ja erilaisiin sosiaali­poliittisiin ohjelmiin. Sen hyväksyminen on Bidenin keskeisimpiä tavoitteita – nippu uudistuksia, joita ilman hänen perintönsä jäisi vaisuksi ja lupauksensa tyhjiksi.

Biden on taistellut koko syksyn saadakseen oman puolueensa rivit suoraksi ja esitystensä taakse. Nyt kaikki uhkaa kaatua yhden miehen vastustukseen.

Ja tämä mies on siis Länsi-Virginian senaattori Joe Manchin.

Manchin on senaatin oikeistolaisin demokraatti, joka on koko vuoden ajan nikotellut presidentti Bidenin kunnianhimoisen ja omaan makuunsa turhan vasemmistolaisen politiikan kanssa.

Hän on ollut pitkin vuotta otsikoissa vastustaen milloin mitäkin oman puolueensa asialistalla. Häntä hiersivät korona­elvytys­paketin työttömyys­korvaukset, hän ei suostunut kaikkein kunnianhimoisimpiin ilmasto­toimiin ja asettui poikkiteloin Bidenin taannoisen virkamies­nimityksen kanssa – muun muassa.

Manchinilla ei sinänsä ole sen enempää valtaa kuin kenellä tahansa yksittäisellä demokraatti­senaattorilla.

Joe Manchin on ollut paljon julkisuudessa vaa’ankieliasemansa vuoksi.

Senaatti on jakautunut puolueiden välillä tasan 50–50. Demokraateilla on niukin mahdollinen enemmistö, sillä tasatilanteessa senaatin puheen­johtajan eli varapresidentti Kamala Harrisin ääni ratkaisee. Harrisin äänellä ei kuitenkaan ole väliä, jos yksikin demokraatti lipeää riveistä.

Manchinilla on erityinen asema, koska hän on senaatin konservatiivisin demokraatti. Siksi yksin juuri hän päätyy usein eri linjalle puolueensa enemmistön kanssa, mikä antaa hänelle tavallaan veto-oikeuden isoon osaan asioista.

Manchin on hyödyntänyt asemaansa toistuvasti. Näin on tehnyt myös Arizonan demokraattisenaattori Kyrsten Sinema, joka on myös kieltäytynyt antamasta varauksetonta tukeaan 1 500 miljardin euron investointipaketille.

Länsi-Virginian senaattorin asemaa helpottaa se, että hän ei ole puolueelleen tai Bidenille mitään velkaa. Hän on onnistunut useissa vaaleissa erinomaisesti osavaltiossa, joka on nykyisin tukevasti republikaanien hallussa. Se antaa hänelle poliittista pääomaa ja mahdollisuuden asenteeseen, jolla voi pelata kovaa eikä tarvitse anteeksi pyydellä.

Manchin on useasti todennut, ettei hänen asemansa ja arvomaailmansa pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä.

”Olen sanonut kollegoilleni, että jos teitä ottaa päähän, valitkaa enemmän liberaaleja joukkoihinne. Minä en ole liberaali”, hän sanoi Politicon mukaan. ”En yritä muuttaa Bernietä [Sanders]. Bernie on uskollinen itselleen, kunnioitan sitä. Miksi he haluavat muuttaa minua?”

Biden tietysti tiedostaa Manchinin arvon ja on kertonut varsin läpinäkyvästi runsaasta yhteydenpidostaan tämän kanssa.

Miehillä on paljon muutakin yhteistä kuin etunimi – he ovat molemmat katolilaisia, seitsemänkymppisiä, ylpeitä työväenluokkaisista juuristaan. Tähän asti Biden ei Manchinin kertoman mukaan ole varsinaisesti painostanut häntä äänestämään vakaumuksensa vastaisesti.

”Hän vain sanoi, että jos voit auttaa minua, auta minua”, Manchin kertoi kaksikon keskustelusta The New Yorker -lehdelle kesäkuussa.

Kesäkuussa Joe Biden onnistui neuvottelemaan infrastruktuuripaketin yhdessä republikaanien ja demokraattien kanssa. Senaattori Joe Manchin presidentin takana oikealla.

Panokset ovat kuitenkin nyt kovat.

Jos Build Back Better kuopattaisiin, Bidenin ensimmäinen vuosi presidenttinä päättyisi melkoiseen mahalaskuun tilanteessa, jossa hänen suosionsa on jo valmiiksi kokenut kovia.

Sovun tiellä on useita asioita. Manchin on useaan otteeseen todennut, että keskeisin ongelma on lakipaketin koko. Manchin pelkää sen ennen muuta lietsovan inflaatiota, vaikka esimerkiksi The New York Timesin kokoamien asiantuntijalausuntojen mukaan usealle vuodelle jakautuvan ohjelman vaikutus inflaatioon olisi todennäköisesti varsin pieni.

Manchin on puhunut paljon myös valtionvelan hallitsemattomasta kasvusta. Hän uskoo väliaikaisiksi tarkoitettujen ohjelmien muuttuvan lopulta pysyviksi, mikä nostaisi kustannuksia arvioidusta.

Äänenpainot ovat kuitenkin olleet sellaisia, että vielä viime viikolla sovun uskottiin löytyvän. Torstaina Valkoinen talo julkisti optimistissävyisen tiedotteen, jonka mukaan keskustelut Manchinin kanssa jatkuvat hyvässä hengessä.

"Uskon, että saamme erimielisyytemme sovittua”, siinä todettiin.

Vain parin päivän päästä Manchin vesitti kaiken.

Politicon mukaan Fox News Sunday -ohjelma aiheutti Valkoisessa talossa ”paniikkia ja epäuskoa”. Virkamiehet yrittivät estää Manchinin esiintymisen, mutta tämä kieltäytyi ottamasta puhelua Valkoisesta talosta.

Demokraatit ovat raivoissaan ja ajavat nyt narratiivia, jonka mukaan Manchin petti presidentin ja söi sanansa. Mediassa on paikoin tulkittu, että Manchin "tappoi" lakialoitteen, tai vähintäänkin kysytty, onko näin.

Neuvotteluita ei kuitenkaan ole lopetettu. Valkoisen talon mukaan aikomus on yhä selvittää, voisiko Manchin ”kääntää kelkkansa uudelleen”. Demokraattien enemmistöjohtaja Chuck Schumer totesi maanantaiaamuna, että hän aikoo saada jonkinlaisen version lakipaketista äänestettäväksi heti ensi vuoden alussa.

Myös Manchin valitsi sanansa Foxilla tarkoin niin, että hän jätti takaportin auki.

”Oliko tämä tässä? Onko tämä todella ei?” haastattelija kysyi.

”Tämä on ei tälle lainsäädännölle. Olen yrittänyt kaikkeni”, Manchin vastasi.

Ei tälle lainsäädännölle. Hän saattaa siis yhä antaa tukensa jollekin viilatulle versiolle.

Se saattaa kuitenkin olla varsin vesittynyt versio siitä historiallisen suuresta sosiaalipoliittisesta uudistuksesta, jota Biden alun perin tavoitteli.