Sotilaat myös kiduttivat osaa miehistä ennen heidän tappamistaan.

Myanmarin asevoimien sotilaat tappoivat ainakin 40 miestä maan keskiosassa heinäkuussa, BBC kertoo.

BBC pohjaa tietonsa silminnäkijähavaintoihin sekä video- ja valokuvamateriaaliin. Osa joukkosurmaan osaa ottaneista sotilaista oli vain 17-vuotiaita. Sotilaat myös kiduttivat osaa miehistä, ennen kuin he tappoivat heidät ja hautasivat heidät.

Ennen kidutusta ja tappoja sotilaat erottivat kylässä asuvat naiset ja lapset miehistä.

Määrällisesti eniten miehiä tapettiin Yin kylässä, jossa sotilaat ensin sitoivat miehet ja hakkasivat heitä kivillä sekä aseillaan.

”Emme kestäneet katsoa sitä, joten pidimme päämme alhaalla ja itkimme”, sanoi nainen, jonka veli, veljenpoika ja lanko tapettiin.

”Anelimme, etteivät he tekisi sitä. He eivät välittäneet. He kysyivät naisilta ’ovatko aviomiehenne tässä joukossa? Jos niin, pitäkää heille hautajaisriitit’”, hän jatkoi.

Yin kylän lähellä olevasta Zee Bin Dwinin kylästä löydettiin 12 ruumista, jotka oli haudattu matalaan joukkohautaan. Haudassa oli myös mahdollisesti pienen lapsen ruumis ja osaa ruumiista oli silvottu.

Joukkosurmat vaikuttavat olleen kollektiivinen rangaistus sotilaita vastaan tehdyistä hyökkäyksistä, joiden takana olivat erinäiset aseistautuneet siviiliryhmittymät, jotka vaativat demokratian palauttamista maahan. Alueella oli nähty kiihtyneitä yhteenottoja asevoimien ja junttaa vastustavan People’s Defence Force -ryhmittymän välillä.

Heinäkuiset joukkosurmat noudattavat Myanmarissa nähtyä kaavaa, jossa miehet ovat joutuneet viime kuukausina kollektiivisen rangaistuksen kohteeksi. Tapettujen omaiset kiistivät miesten olleen osallisina väkivaltaisuuksiin.

BBC lähestyi väitteillä ja todisteilla maan armeijan tiedottajaa, kenraali Zaw Min Tunia, joka ei kiistänyt sotilaiden osuutta joukkosurmissa.

”Näin voi tapahtua. Kun he kohtelevat meitä vihollisina, meillä on oikeus puolustaa itseämme.”

YK on tällä hetkellä tutkimassa Myanmarin asevoimien väitettyjä ihmisoikeusrikoksia.

Myanmarissa on nähty mielenosoituksia junttaa vastaan siitä asti, kun sotilaat kaappasivat vallan helmikuussa. Mielenosoitusten verisissä tukahdutuksissa on kuollut paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yli 1 300 ihmistä. Tämän lisäksi noin 11 000 on pidätetty.