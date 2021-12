Suomi kuuluu nyt neliportaisella asteikolla korkeimman riskin kategoriaan, eli Suomeen matkustamista kehotetaan välttämään.

Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) lisäsi maanantaina muun muassa Suomen korkeimman riskin matkakohteiden listalle.

CDC on listannut maat niiden koronatilanteen perusteella sen mukaan, miten turvalliseksi matkustus maahan arvioidaan. Maanantaina CDC nosti kahdeksan maata, mukaan lukien Suomen, Espanjan ja Libanonin, korkeimman riskin matkakohteiksi.

Listalla kategorioita on neljä. Suomi kuuluu tällä hetkellä siis neljänteen, erittäin korkean riskin kategoriaan. Kategoriaan päätyy maa, jossa ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden on yli 500 edeltävän 28 päivän aikana.

Tämä tarkoittaa CDC:n mukaan sitä, että matkustusta Suomeen on vältettävä. Jos Suomeen on pakko kuitenkin matkustaa, on CDC:n mukaan tärkeää pitää huolta siitä, että on saanut kaksi koronarokoteannosta.

CDC:n mukaan Suomen koronatilanne huomioon ottaen on mahdollista, että myös täysin rokotetut matkustajat voivat saada tartunnan tai levittää koronaviruksen muunnoksia.

Aiemmin Suomi kuului listalla kolmostasolle, jolla yhdysvaltalaisia matkustajia suositellaan välttämään matkustamista maahan, elleivät he ole täysin rokotettuja.

Tällä hetkellä neljänteen eli korkeimpaan kategoriaan on luokiteltu yli 80 maata, joihin kuuluvat muun muassa lähes kaikki Euroopan maat.

Suomessa ulkoministeriö kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa Yhdysvaltoihin.