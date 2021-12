Vastaa 14 tiukkaan kysymykseen, jotka liittyvät nykyisiin ja historian itsevaltiaisiin.

Jaa, minä tykkään, että sinä olet yksi styränki!

Näin ikävästi näpäyttää Murjaanien kuninkaaksi kutsuttu hahmo Juudean kuninkaalle Herodekselle perinteisessä suomalaisessa joulukuvaelmassa Tiernapojat.

Herodes Suuri oli ajanlaskun alussa Palestiinan alueen eteläosia Rooman alaisuudessa hallinnut juutalainen kuningas. Hän oli aikaansaapa, mutta häntä on syytetty myös julmaksi diktaattoriksi.

Diktaattoreita eli yksinvaltiaita on sittemmin hallinnut kaikkina aikoina lähes kaikissa ilmansuunnissa. Vielä nykyään maailmassa on 50 diktatuuria tai autoritaarista valtiota. Niissä valta on keskitetty yhdelle itsevaltiaalle, pienelle valtaklikille tai esimerkiksi yhdelle puolueelle.

Tässä visassa pääset testaamaan tietoutesi menneistä ja nykyisistä tyranneista.