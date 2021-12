Haitilla rikollisjengin panttivankeina kaksi kuukautta olleet lähetystyöntekijät hiipivät tunteja pensaikossa ja suunnistivat tähtien avulla karkuun.

Haitilla siepattuina pidetyt lähetystyöntekijät perheineen pääsivät vapauteen viime viikolla. Haitilainen 400 Mawozo -jengi sieppasi 17 lähetystyöntekijää viime lokakuussa. Siepatuista 16 oli Yhdysvaltain kansalaisia ja yksi Kanadan kansalainen. Joukossa oli viisi lasta.

Viisi panttivankia oli vapautettu jo aiemmin, mutta loput 12 onnistuivat pakenemaan sieppaajiltaan omin avuin.

Asiasta kertoi ensimmäistä kertaa siepattujen lähetysjärjestö Christian Aid Ministries tiedotustilaisuudessaan maanantaina. Asiasta on uutisoinut aiemmin esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Jengi oli siepannut lähetystyöntekijät, kun nämä olivat palaamassa bussilla vierailultaan paikallisessa orpokodissa Ganthierin kaupungissa.

Jengi esitti heistä lunnasvaatimuksen, joka oli alun perin miljoona dollaria (887 000 euroa) ihmistä kohden – yhteensä siis noin 15 miljoonaa euroa.

Viranomaiset ovat kertoneet käyneensä jengin kanssa neuvotteluja sieppausaikana. Kaksi siepattua vapautettiinkin marraskuussa ja kolme joulukuun alussa.

Oltuaan noin kaksi kuukautta siepattuina jäljellä olleet 12 panttivankia keksivät tavan avata säilytyspaikkansa tukittu ovi. Yöllä he lähtivät.

Joukossa oli viisi aikuista miestä ja kolme aikuista naista, kymmenkuinen vauva sekä 3-, 14- ja 15-vuotiaat lapset.

He kulkivat jengin alueella useita tunteja tiheässä pensaikossa kohti aiemmin näkemäänsä vuorta ja suunnistivat tähtien perusteella.

Vauva oli suojattu peitolla, ja kaikki pysyivät pakomatkan ajan hiljaa – lapsetkin.

” Jäljellä olleet 12 panttivankia löysivät tavan avata säilytyspaikkansa tukittu ovi. Yöllä he lähtivät.

Aikaisin aamulla he kohtasivat ihmisen, jolta saivat lainata puhelinta. Ryhmä ilmoitti itsestään viranomaisille. Vähän myöhemmin heidät noudettiin Yhdysvaltoihin Floridan rannikkovartioston lennolla.

”Ylistämme jumalaa siitä, että nämä ihmiset ovat saaneet osakseen huolenpitoa”, sanoi Christian Aid Ministriesin tiedottaja tiedotustilaisuudessa näyttäessään kuvaa panttivankina olleesta vauvasta vapautuksen jälkeen.

Panttivangit olivat saaneet sieppaajiltaan ruokaa ja vettä sekä vauvalle äidinmaidon­vastiketta. Vesi, jolla panttivangit peseytyivät, ei kuitenkaan ollut puhdasta, joten joidenkin vankien hyttysenpuremat pääsivät tulehtumaan.

Christian Aid Ministriesin kuvissa vapautuneet ihmiset näyttävät kuitenkin hyvinvoivilta ja helpottuneita.

Haitin presidentti Jovenel Moïse salamurhattiin heinäkuussa. Poliittinen tyhjiö on syventänyt maan ongelmia.

The Washington Post -lehti kertoi aiemmin joulukuussa, että Haitin poliisin tietoon on kuluvana vuonna tullut 460 sieppausta. YK:n mukaan luku on noin kaksinkertainen vuoteen 2020 verrattuna.

Haitilaiset ovat osoittaneet mieltään sieppauksia ja sekasortoa vastaan. Arviolta 20 000 ihmistä on paennut kodeistaan jengien, rikollisuuden ja väkivallan takia.