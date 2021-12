Brittihistorian mahdollisesti kalleimmassa avioerovyyhdissä selvisi myös pariskunnan hulppea elämäntyyli. Yhtenä kesänä mansikoihin meni yli kaksi miljoonaa euroa.

Sheikki Muhammed bin Rashid al-Maktum on Dubain hallitsija ja Arabiemiraattien pääministeri. Kuva on otettu Bahrainissa joulukuussa 2016.

Britannian oikeuslaitoksen historian kenties kallein avioerokäsittely on tullut päätökseen, kun lontoolainen tuomioistuin määräsi Dubain sheikki Muhammedin maksamaan entiselle puolisolleen prinsessa Hayalle noin 650 miljoonan euron edestä erilaisia korvauksia.

Oikeuden päätöksestä kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters, brittikanava BBC sekä brittilehti The Guardian.

Avioero-oikeudenkäynnin aikana kävi selväksi, miten yltäkylläistä elämää pariskunta oli viettänyt Dubaissa. Persianlahdella sijaitseva Dubai on yksi Yhdistyneiden arabiemiraattien emiirikunnista.

Tuomari Philip Moor kertoi ottavansa ratkaisussaan huomioon ”todella ylenpalttisen ja ennennäkemättömän elintason, josta osapuolet nauttivat Dubaissa”.

Yhtenä kesänä pariskunnalla meni yli kaksi miljoonaa euroa mansikoihin.

Sheikki Muhammed bin Rashid al-Maktum, 72, on Dubain hallitsija ja Arabiemiraattien pääministeri. Prinsessa Haya bint al-Hussein, 47, on puolestaan Jordanian hallitsijasuvusta. Hän oli sheikin kuudes ja nuorin vaimo.

Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta, 14-vuotias Jalila ja 9-vuotias Zayed.

”Minä haluan olla vapaa, ja haluan heidän olevan vapaita”, Haya sanoi oikeudenkäynnissä Reutersin mukaan.

Miljoonaluokan elatusmaksujen turvaamiseksi tuomari Moor määräsi al-Maktumin asettamaan HSBC-pankkiin noin 340 miljoonan euron vakuuden.

Dubain hallitsija ja Arabiemiraattien pääministeri, sheikki Muhammed bin Rashid al-Maktum ja hänen puolisonsa Haya bint al-Hussein Dubaissa vuonna 2018. Pariskunta on sittemmin eronnut.

Prinsessa Hayan on puolestaan määrä saada noin 290 miljoonan suuruinen kertakorvaus, joka sheikin on maksettava kolmen kuukauden sisällä.

Tällä summalla Muhammed hyvittää Hayan menettämät korut ja muut arvoesineet sekä kilpahevoset. Haya kertoi oikeudenkäynnin aikana Lontoossa, että jos hänen korunsa tuotaisiin paikalle, ne peittäisivät oikeussalin koko lattian.

Lisäksi miljoonien on määrä kattaa Hayan kartanoiden ylläpito Britanniassa sekä turvatoimet, jotka ovat mittavia. Muhammed on muun muassa jäänyt kiinni urkkimisesta. Hayan ja hänen läheistensä puhelimia on vakoiltu sen jälkeen, kun hän saapui Britanniaan.

Pariskunnan avioero oli riitaisa. Hayan kerrottiin paenneen Dubaista kesällä 2019 sen jälkeen, kun hän oli saanut selville ”häiritseviä faktoja” toisesta Arabiemiraattien kuningasperheen jäsenen pakoyrityksestä.

Sheikin tytär Latifa bint Muhammed al-Maktoum oli yrittänyt paeta Dubaista suomalaisen Tiina Jauhiaisen avulla edellisvuonna, mutta tytär jäi kiinni ja hänet pakotettiin palaamaan Dubaihin.

Sittemmin prinsessa Latifa on päässyt vapaaksi.