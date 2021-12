Kolmannen rokotuksen jälkeen koronapassi on voimassa toistaiseksi, koska tehosterokotteen vaikutuksen kestoa ei vielä tiedetä.

EuroopaN UNIONI on hyväksynyt uudet säännöt EU:n digitaalisen korona­rokotustodistuksen käytöstä, komissio tiedotti tiistaina.

Muutokset astuvat voimaan helmikuun alussa, ellei jäsenmaiden määräenemmistö tai Euroopan parlamentin yksinkertainen enemmistö kumoa päätöstä.

Rokotustodistus eli arkikielellä koronapassi on jatkossa voimassa yhdeksän kuukautta toisen rokotteen ottamisen jälkeen – tai toistaiseksi, mikäli henkilö on saanut kolmannen rokotteen.

Koronapassin saa myös enintään 180 päiväksi koronataudin sairastettuaan tai enintään 72 tunniksi negatiivisen testituloksen kautta.

Oikeuskomissaari Didier Reynders on perustellut rokotustodistuksen aikarajaa sillä, että tutkimustietojen mukaan rokotteen teho on selvästi laskenut, kun toisen annoksen saamisesta on kulunut puoli vuotta.

Tämän puolen vuoden päälle tarvitaan kuitenkin kolmen kuukauden lisäaika, jotta jäsenmaille jää riittävästi aikaa tehosterokotusten järjestämiseen.

”Tehosterokotteiden jakamisen ripeys riippuu nyt jäsenmaista”, Reynders sanoi tiistaina. ”Näin taataan terveytemme ja turvallinen matkustaminen.”

Komissio ei tässä vaiheessa vielä määrittele, miten kauan täydestä rokotussarjasta kertova todistus on voimassa kolmannen rokotuskerran jälkeen. Oletus on, että kolmannen rokotuksen jälkeinen suoja kestää pidempään kuin puoli vuotta.

Koronapassin päätarkoituksia on vapaan liikkuvuuden turvaaminen EU:n alueella. Voimassa olevalla koronapassilla pitäisi saada matkustaa vapaasti jäsenmaasta toiseen.

Pandemian aikana jäsenmaat ovat kuitenkin asettaneet EU:n korona­rokotustodistukselle omia lisävaatimuksiaan kuten tuoreita negatiivisia koronatestituloksia. Suomessakin tällaista harkitaan omikronvirusmuunnoksen nopean leviämisen vuoksi.