Poliisi pidätti Alvin Chaun marraskuussa. Sitä ennen hän kuljetti lähes kahden vuosikymmenen ajan isoilla panoksilla pelaavia kiinalaisia Macaon kasinoille ja toi kymmeniä miljardeja dollareita kaupunkiin sen pyyhältäessä Las Vegasin ohi maailman rikkaimmaksi uhkapelikeskittymäksi.

Hänen meteorimainen nousunsa rakennustyöläisestä Macaon johtavaksi rahankäärijäksi on kuin peilikuva hänen kotikaupunkinsa kehityksestä. Macao täyttyi kimaltelevista pelipalatseista sen jälkeen, kun Kiina otti vuonna 1999 hallintaansa Portugalin entisen siirtomaan ja avasi kasinot ulkomaisille sijoituksille.

Chau, 47, hallitsee Sun City Gaming Promotion -yhtiötä. Se on pelimatkoja järjestävä yritys, joka kertoo omistavansa VIP-tiloja kaikilla kaupungin merkittävillä kasinoilla mukaan lukien isojen yhdysvaltalaisten peliyhtiöiden operoimat MGM Resorts International, Wynn Resorts ja Las Vegas Sands. Chaun elämäntyyli symboloi kaupungin hyviä aikoja. Hän sponsoroi autokilpailuja, tuotti elokuvia ja poseerasi seurapiiripalstoilla julkkisten kanssa.

Marraskuussa Chaon onni kääntyi, kun Macaon poliisi pidätti hänet. Pidätystä edelsi kaksi vuotta kestänyt esitutkinta, jonka poliisi väittää paljastaneen laitonta uhkapelibisnestä ja rahanpesua. Kiinniotto tapahtui vain pari päivää sen jälkeen, kun Manner-Kiinan viranomaiset olivat julkaisseet oman, erillisen pidätysmääräyksensä Chaosta. Häntä syytettiin laittomasta rajat ylittävästä ja verkossa tapahtuvasta uhkapelitoiminnasta, jossa on ollut mukana yli 80 000 mannerkiinalaista pelaajaa.

Chauta ei tavoitettu eikä hänen käyttämänsä asianajotoimisto vastannut kommenttipyyntöön. Myöskään Sun City Gaming-yhtiö ei vastannut.

The Venetian Macao -kasinohotelliin on rakennettu kanaaleja aidon Venetsian tapaan. Se on myös maailman suurin kasino.

Chau on yksi Macaon vaikutusvaltaisimmista sateentekijöistä. Viranomaisten toimet häntä vastaan järisyttivät koko toimialaa. Kasinoyhtiöiden osakkeet Hongkongin pörssissä laskivat ja pelko Macaon hohdokkaimpien aikojen pikaisesta päättymisestä kasvoi.

Järjestetyt pelimatkat ovat perinteisesti synnyttäneet suurimman osan kaupungin VIP-uhkapelien liikevaihdosta. Syyskuun puolivälissä kaupungin paikallishallinto pelästytti sijoittajat esittäessään alan säädöksiin muutoksia, jotka tehostaisivat kasinoiden viranomaisvalvontaa.

Kiinan keskushallinto on toistuvasti varoittanut, että pääomien ulosvirtaus Kiinasta muodostaa riskin kansalliselle turvallisuudelle. Tämä lisää paineita uhkapelikaupungissa, jonka rahaliikenteeseen Kiinan presidentti Xi Jinping on puuttunut useasti aikaisemminkin. Xi on käynnistänyt kampanjoita korruptiota ja ylenpalttista vaurautta vastaan.

Analyytikkojen mukaan uhkapelitoimiala on auttanut asiakkaitaan kiertämään Kiinan tiukkoja pääomaviennin rajoituksia. Keinoina ovat olleet muun muassa rahojen kierrättäminen sääntelyn ulkopuolella olevan varjopankkijärjestelmän kautta sekä kryptovaluuttojen käyttäminen.

”Kiina ei ole pitkiin aikoihin piitannut siitä, mitä Manner-Kiinasta tulevat vierailijat tekevät tullessaan Macaoon”, sanoo Ben Lee, macaolainen pelialan konsultti. ”Nyt tilanne on toinen.”

JP Morganin tutkimusanalyytikot kirjoittivat syyskuun alussa, että yksi avainkysymyksistä on operaation laajuus. Oliko Chaun pidätys irrallinen tapahtuma vai osa laajempaa iskua uhkapelimatkojen järjestäjiä vastaan?

Pidätyksensä jälkeen Chau erosi Hongkongin pörssissä listatun Suncity Group Holdings-yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta. Yhtiön pörssitietojen mukaan hän on sen hallitseva osakkeenomistaja.

Suncity Group ei vastannut kommenttipyyntöihin. Se antoi kuitenkin pörssille lausunnon Chaun pidätyksen jälkeen ja otti siinä etäisyyttä Chauhin. Lausunnon mukaan kaikkea Macaon VIP-liiketoimintaa pyörittää Sun City Gaming Promotion -niminen, täysin erillinen yhtiö, jonka Chau omistaa kokonaan.

Suncity Groupin osakkeiden arvo on puolittunut sen jälkeen, kun Chau pidätettiin. Konsernin verkkosivuille ei päässyt, sähköpostilla lähetetyt kommenttipyynnöt eivät menneet perille ja konsernin useisiin eri numeroihin soitettuihin puheluihin ei koskaan vastattu.

Macaon pelitoiminnan valvontaviranomainen kertoi joulukuun alkupuolella, että kasino-operaattorit kaikkialla Macaossa ovat sulkeneet Suncityn VIP-tilat.

MGM ja Wynn eivät vastanneet kommenttipyyntöihin. Sandsin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta.

Uhkapelaaminen kasinoilla on kielletty Manner-Kiinassa, mutta kiinalaisturistit ovat selvästi suurinta liikevaihtoa tuova ryhmä Macaossa. Superrikkaiden isot panokset auttoivat nostamaan Macaon yhdeksi maailman varakkaimmista paikoista, jos mittakeppinä käytetään bruttokansantuotetta henkeä kohti. Tulopuolella kaupunki nojaa pääosin uhkapelien tuottoon, joka ohitti Las Vegasin Stripin tuoton jo vuonna 2006.

Vuoden 2020 jälkeen Peking on tehostanut kampanjaansa, jonka tarkoituksena on rajoittaa sen kansalaisten uhkapelaamista ulkomailla. Hallinto on julkaissut useita hallinnollisia ja juridisia määräyksiä ja uudistanut lainsäädäntöään tehdäkseen selkeästi rikolliseksi ulkomaisten pelimatkojen organisoinnin Manner-Kiinan asukkaille. Valtion media raportoi joulukuun alkupuolella, että Pekingin korkeimmasta edustajasta Macaossa tehtäisiin paikallishallinnon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja.

Jo ennen sitä itäkiinalaisen Wenzhoun kaupungin poliisi oli julkaissut pidätysmääräyksen Chausta. Hänen väitettiin pyörittäneen laitonta uhkapeliverkostoa, johon kuului 199 osakkeenomistajaa ja yli 12 000 agenttia. Kiinan korkeimman syyttäjäviranomaisen edustaja sanoi vähän myöhemmin, että jotkut ulkomaiset kasinot ja verkossa toimivat pelialustat olivat tavoitelleet asiakkaita Manner-Kiinasta. Se on laajalle levinnyt, mutta laiton toimintatapa.

Macaon poliisi pidätti Chaun yhdessä kymmenen muun ihmisen kanssa ja sanoi, että hänen tapauksensa käsiteltäisiin Macaon lakien mukaisesti. Ne ovat erilaisia kuin Kiinan lait. Macaon poliisin mukaan heidän esitutkintansa oli erillinen Wenzhoussa tehtävästä tutkinnasta.

Tapaus on tuonut Macaon järjestettyjen pelimatkojen systeemin tarkemman seurannan kohteeksi. Järjestäjät muodostavat agenttiverkoston, jonka tehtävänä on värvätä varakkaita pelaajia, lainata heille rahaa ja hoitaa lainojen perintä. Järjestelmän toi Macaoon kymmeniä vuosia sitten Stanley Ho, edesmennyt miljardöörimoguli, jolla oli kaupungissa uhkapelimonopoli vuoteen 2002 saakka.

Agenttien avulla kaupunkiin haalittu VIP-bisnes oli Macaossa suurin hallinnon verojen lähde vuoteen 2018 saakka. Morgan Stanleyn mukaan se toi yli 60 prosenttia pelien kokonaisliikevaihdosta. Suncity hoiti lähes puolet tästä bisneksestä Macaossa ennen kuin koronapandemia iski.

Macao on ohittanut Las Vegasin maailman suurimpana pelikeskittymänä.

VIP-bisnes notkahti investointipankin mukaan 38 prosenttia jo vuonna 2019, eli ennen kuin pandemia rokotti pahoin Macaon kaikkea liiketoimintaa.

”On luultavasti järkevää olettaa, että VIP-pelimatkojen järjestelybisneksen liikevaihto painuu lopulta lähes nollaan”, JP Morganin analyytikot kirjoittivat. He lisäsivät vielä Kiinan hallinnon viittaavan selvästi siihen, ettei pelimatkojen järjestäjien anneta enää myöntää luottoja tai hoitaa ulkomaisia rahansiirtoja Manner-Kiinassa asuville pelaajille.

Chau on syntynyt Macaossa ja hänellä on Portugalin kansalaisuus. Hän oli onnekas työskennellessään kaupungin VIP-klubeilla vuosituhannen vaihteen tienoilla. Vuoteen 2007 mennessä hän vastasi VIP-tiloista yhdessä kaupungin parhaista hotelleista. Kolme vuotta myöhemmin hänet nostettiin Hon ja Steve Wynnin rinnalle Inside Asian Gaming -julkaisun kokoamalla listalla Macaon vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.

Hän näyttäytyi usein julkisissa tilaisuuksissa elokuvatähtien tapaan pukeutuneena, yhdistämällä puvun ja varrettomat sukat. Kerran hän esiintyi yläruumis paljaana esitelläkseen tatuointia, jossa luki ”Suncity Group”.

Hän erottui vanhan koulun pelimatkojen järjestäjäpomoista ostelemalla trendikkäitä yökerhoja ja ravintoloita sekä käynnistämällä matkatoimistopalveluita asiakkailleen. Suncity sponsoroi kaupungin suurinta vuotuista urheilutapahtumaa Macao Grand Prix-autokilpailua. Kutsuvieraat seurasivat kilvanajoa Macaon keskustan kapeilla kaduilla.

Chaun yhtiö palkkasi A-listan tähtiä Hongkongin elokuvapiireistä ”Poker King” -nimiseen elokuvaan. Se kuvattiin kasinolla, jonka VIP-tiloja pyöritti Chau.

Chau hännysteli Pekingiä tukemalla läheisempiä yhteyksiä Manner-Kiinan ja sen osittain autonomisten kaupunkien Hongkongin ja Macaon välillä. Hänestä tuli poliittinen neuvonantaja Kiinan eteläiseen Guangdongin maakuntaan, jossa hän teki turismiin, kauppaan ja elokuvateollisuuteen liittyneitä ehdotuksia.

Samaan aikaan pelimatkapomo kuitenkin rakensi ulkomaille kasinoita, joiden asiakaskunnaksi tavoiteltiin kiinalaisia uhkapelureita. Sanford C. Bernsteinin globaalin pelitoiminnan analyytikon Vitaly Umanskyn mukaan juuri tällaiset hankkeet ärsyttivät Manner-Kiinan viranomaisia. Umanskyn mukaan Chau ilmeisesti ”yritti yhtä aikaa pitää ja syödä kakkunsa”.

Vuonna 2019 Chau johti Suncity Groupin uhkapeli-imperiumia, jolla oli 4 500 työntekijää ja kasinoita Venäjän ja Vietnamin kaltaisissa maissa. Kiinan valtion omistama sanomalehti julkaisi saman vuoden heinäkuussa syytöksiä, joiden mukaan Suncity Groupin operaatiot Filippiineillä ja Kambodžassa antoivat uhkapelureille mahdollisuuden kiertää Pekingin määräyksiä ja siirtää miljardeja dollareita ulos Kiinasta. Lehti kutsui Chauta ”Aasian kasinokuninkaaksi”.

Chau kiisti syytökset, mutta pyysi julkisesti anteeksi mainehaittaa, jonka artikkeli aiheutti Macaolle ja peliyhtiöille. Vuotta myöhemmin, heinäkuussa 2020, hän julkaisi videon, jossa esiteltiin yrityksen pankkipapereita. Samalla Chau kiisti, että yrityksellä olisi henkilökuntaa, joka haalisi pelureita Manner-Kiinasta.

Tekstin on kääntänyt Jyri Raivio.