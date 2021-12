Venäjän presidentin odotetaan kommentoivan esityksiään Naton laajenemisen lopettamisesta, ase­rajoituksista ja joukoista Ukrainan rajalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää torstaina vuotuisen suuren lehdistötilaisuutensa. Tapahtumaan osallistuvien toimittajien määrä on rajoitettu viiteen­sataan korona­tilanteen vuoksi. Lisäksi tilaisuus on siirretty aiempaa suurempaan tilaan eli Kremlin Maneesisaliin. Aiemmin tiedotustilaisuus on järjestetty Moskovan WTC-keskuksessa.

Tunteja kestävä lehdistön kysymysten ja presidentin vastausten kimara lähetetään tavan mukaan suorana lähetyksenä Venäjän keskeisillä televisiokanavilla. Helsingin Sanomat näyttää tilaisuuden suorana verkko­sivuillaan.

Toimittajia kertyy paikalle kaikilta Venäjän alueilta, ja kotimaan asiat ovat vieneet tavallisesti suurimman osan tiedotustilaisuuden ajasta.

Mukana on kuitenkin aina ollut myös ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajia, ja ääneen ovat tavallisesti päässeet myös jotkut oppositio­mielisten tiedotus­välineiden edustajat. Vähintään yksi ukrainalainen toimittaja on päässyt esittämään kriittisen kysymyksen Putinin Ukrainan-politiikasta.

Tällä kertaa ulkopolitiikan osuudessa odotetaan nimenomaan Putinin Ukraina-kommentteja liittyen syyskuusta alkaen tapahtuneeseen Venäjän joukkojen keskittämiseen Ukrainan suuntaan. Viimeksi Venäjän pioneeri­joukkojen on raportoitu tuoneen kalustoa Brjanskin alueelle noin 50 kilometrin päähän sekä Valko-Venäjän että Ukrainan rajasta.

Erityisesti odotetaan, tuoko Putin täsmennystä aiemmin esittämiinsä vaatimuksiin Naton itälaajentumisen lopettamisesta ja sekä Yhdysvalloilta että Natolta vaadituista turvallisuus­takuista.

Venäjän ulkoministeriö julkaisi Facebook-sivuillaan perjantaina Yhdysvalloille osoitetun kahdeksan­kohtaisen vaatimus­listan ja Nato-maille osoitetun yhdeksän kohdan pykäläluettelon. Ministeriö esittää niiden pohjalta tehtävää kansain­välistä sopimusta, joka rajoittaisi paitsi Naton laajentumista myös aseiden sijoittamista lähelle Venäjän rajoja.

Suomessa huomiota ovat herättäneet muotoilut, joiden katsotaan merkitsevän vaatimusta Suomen pysymisestä liittoutumattomana ja lännen asejärjestelmien Suomeen tuomisen kieltämistä.

Venäjän ulkoministeriön vaatimusten mukaan Naton vanhojen jäsenmaiden pitäisi sitoutua pitämään uudet asejärjestelmät poissa sotilasliiton uusien itäeurooppalaisten jäsenten maaperältä.

Läntisten näkemysten mukaan sotilasliittoihin kuuluminen on jokaisen itsenäisen valtion oma asia. Erityisesti Puolassa ja Baltiassa Putinin vaatimuksia on pidetty Putinin yrityksenä rakentaa etupiiriä, joka ulottuisi Puolan ja Saksan rajalle saakka.