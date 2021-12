Kiina on kieltänyt verilöylyn julkisen tunnustamisen. Yliopiston veistos on ollut Manner-Kiinaan verrattuna esimerkki Hongkongin vapauksista.

Tiananmenin verilöylyn uhrien muistomerkki on purettu ja poistettu Hongkongin yliopiston kampusalueelta. Yliopisto on vahvistanut asian lausunnossaan.

Yliopisto toteaa, että päätös perustui ulkopuolisen tahon laillisiin neuvoihin ja riskiarvioon, joissa tarkasteltiin yliopiston parasta etua.

Lokakuussa yliopiston virkailijat määrättiin poistamaan veistos. Myöhään keskiviikkona paikallista aikaa yliopiston henkilökunta peitti veistoksen lakanoilla ja asetti sen ympärille esteitä. Vartijat estivät toimittajia pääsemästä lähemmäs ja yrittivät estää tiedotusvälineitä kuvaamasta tapahtumia.

Veistos kunnioitti demokratian puolesta mieltään osoittaneita, jotka Kiinan sotilaat surmasivat Pekingissä Tiananmenin eli Taivaallisen rauhan aukiolla 1989.

Kiina on kieltänyt verilöylyn julkisen tunnustamisen, ja Tiananmenin tapahtumia sensuroidaan voimakkaasti. Yliopiston veistos on ollut Manner-Kiinaan verrattuna esimerkki Hongkongin vapauksista. Viime aikoina Kiina on ottanut Hongkongin tiukemmin otteeseensa ja hiljentänyt alueen oppositiota.

Tanskalaisen kuvanveistäjän Jens Galschiötin Häpeäpylväs-veistoksessa on kuvattu ihmisten ahdistuneita kasvoja ja kidutettuja ruumiita, ja ne on pinottu päälletysten.

Veistoksen tekijä Galschiöt sanoo tarjoutuneensa ottamaan veistoksen takaisin ja yrittäneensä lakimiehen avustuksella eri tavoin saada yhteyden yliopistoon. Se ei hänen mukaansa ole ottanut koskaan yhteyttä tai varoittanut keskiviikon toiminnasta.

”Tämä on todella kallis veistos. Joten jos he tuhoavat sen”, silloin me tietysti haastamme heidät oikeuteen.

Galschiötin mukaan veistos on hänen henkilökohtaista omaisuuttaan.

Yliopiston kampuksella veistos on seissyt vuodesta 1997. Vuosi on sama, jolloin Hongkong palautettiin Kiinalle.