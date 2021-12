Trumpin vastaehdokkaana oleminen kasvattaisi pyrkimisen todennäköisyyksiä, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vastasi tv-haastattelijalle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ollut presidenttinä vasta reilun vuoden, mutta hän on jo pohtinut seuraavalle kaudelle pyrkimistä.

Presidentti kertoi aikeistaan tv-kanava ABC Newsille varhain torstaina Suomen aikaa. Asiasta kertoo myös uutistoimisto AFP.

Uutta kautta on ilmoittanut tavoittelevansa myös Bidenille vaaleissa marraskuussa 2020 hävinnyt edellinen presidentti Donald Trump. Hän ei ole koskaan myöntänyt hävinneensä Bidenille vaan on toistuvasti väittänyt vaaleja väärennetyiksi ja vaatinut useita tarkistuslaskentoja.

Entä jos vastaehdokkaana seuraavissa vuoden 2024 vaaleissa olisi juuri Trump, kysyi haastattelija.

”Se kasvattaisi pyrkimiseni todennäköisyyksiä”, Biden vastasi.

Biden on vanhin Yhdysvaltain presidentiksi valittu ihminen. Vaalit voittaessaan hän oli 78-vuotias.

"Minä kunnioitan kovasti kohtaloa. Kohtalo on puuttunut elämääni monet kerrat. Jos terveyteni on sama kuin nyt, jos terveyteni on hyvä, niin itse asiassa voisin pyrkiä uudestaan”, Biden muotoili.

Entä jos tämä tarkoittaisi pyrkimistä Trumpia vastaan, haastattelija jatkoi.

”Yrität yllyttää”, Biden hymyili. ”Mutta miksipä en pyrkisi [uudelleen presidentiksi], jos Trump olisi vastaehdokkaana.”

Eri asia on, voisiko Trumpista ja Bidenista tulla uudelleen vastaehdokkaita. Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaat valitsee puolue, joita he edustavat. Varsinkin Trumpin tie edustamansa republikaanipuolueen ehdokkaaksi ei arkijärjen mukaan olisi aivan helppo.

Parhaillaan Yhdysvalloissa esimerkiksi käydään oikeutta siitä, kuinka paljon Trumpin lähipiiri tiesi tai oli vastuussa tapahtumaketjusta, joka johti loppiaisena 2021 mellakkaan, jossa Trumpin tukijat valtasivat kongressitalon.

On arvioitu, että Trumpin maailmassa viimeisenä mahdollisuutena oli estää vaalivoittaja Joe Bidenin valtaannousu.

Suunnitelma oli, että Trumpin varapresidentti Mike Pence pysäyttäisi vaalituloksen vahvistamisen kongressissa ja jo hyväksyttyjen Bidenin valitsijamiesten tilalle nostettaisiin Trumpin valitsijoita. Suunnitelma oli mielikuvituksellinen, mutta Valkoisessa talossa siitä pidettiin.

Mellakan yhteydessä kuoli viisi ihmistä. Noin 140 poliisia ja tuntematon määrä mielenosoittajia loukkaantui väkivaltaisuuksissa.