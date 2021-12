Uusintavaali Trump v. Biden II varmistaisi, että Yhdysvaltain vuosikymmeniä kärjistyneestä vastakkainasettelusta ei olisi mitään ulospääsyä ainakaan ennen vuotta 2028, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Marraskuun 20. päivä 1942 Helsingin Kaisaniemessä mitattiin päivän keskilämpötilaksi 1,6 astetta. Jatkosodassa oli meneillään asemasotavaihe, mutta muualla maailmalla tapahtui enemmän: britit valtasivat Libyan Bengasin ja toisaalla neuvostojoukot rynnivät Perelazovskin kylään osana Staliningradin rankkoja taisteluja natsi-Saksaa vastaan.

Kaukana toisen maailmansodan melskeistä Pyhän Marian sairaalassa Pennsylvanian Scrantonissa syntyi poika, joka sai vanhemmiltaan nimeksi Joseph Robinette Biden Jr. Hänestä tuli viime tammikuussa Yhdysvaltain historian vanhin virkavalansa vannonut presidentti.

Demokraatti Joe Biden on nyt 79-vuotias. Hän kertoi varhain torstaina Suomen aikaa ABC-kanavan haastattelussa pohtivansa asettuvansa ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleihin – etenkin, jos niin tekee 75-vuotias ex-presidentti, republikaani Donald Trump.

”Jos terveyteni on sama kuin nyt, jos terveyteni on hyvä, niin itse asiassa voisin pyrkiä uudestaan”, Biden totesi.

Näyttää melko todennäköiseltä, että Trump pyrkii presidentiksi myös kolmen vuoden päästä. Hän ei ole koskaan myöntänyt vaalitappiotaan Bidenille, joten nyt amerikkalaisille väläytetään näkymää kahden ikämiehen äärimmäisen riitaisan ja repivän vaalin jatko-osasta.

Trump v. Biden II olisi sopiva nimi kauhuelokuvalle. Se varmistaisi, että Yhdysvalloissa ei tapahtuisi politiikan sukupolvenvaihdosta eikä maan vuosikymmeniä kärjistyneestä vastakkainasettelusta olisi mitään ulospääsyä ainakaan ennen vuotta 2028.

Trumpin ollessa vallassa demokraatit tekivät kaikkensa päästäkseen hänestä eroon ennen virkakauden loppua. Bidenin alkukausi taas on näyttänyt, että republikaanit keskittävät kaiken voimansa estääkseen Bidenia ajamasta läpi uudistuksia, joista Yhdysvallat ja muukin planeetta hyötyisivät.

Bidenin kunnianhimoinen 1 500 miljardin euron sosiaali- ja ilmastopaketti Build Back Better on suurissa vaikeuksissa ja hänen kannatuksensa laskee. Sen lisäksi Yhdysvallat on yhä sekaisin koronaepidemiasta, josta Biden lupasi kansan vapauttaa. Keskiviikkona kirjattiin yli 2 000 uutta kuolemaa aiempien noin 810 000:n lisäksi.

Samalla kun Bidenista uhkaa tulla ennenaikaisesti rampa ankka, Trump kietoo republikaaneja yhä tiukemmin sormensa ympärille. Vaikka Trump ei pyrkisikään presidentiksi, jokaisen republikaanin tulee vannoa hänen nimeensä ja pitää elossa demokratiaa rapauttavia valheita Trumpin vaalitappiosta.

US News & World Report -lehti totesi joulukuun alun artikkelissaan, että Trumpin tavoin Bidenista on tullut tulppa oman puolueensa uudistumiselle. Presidentinvaaleista 2024 haaveilevat nuoremmat demokraatit eivät uskalla astua näyttämölle, koska sitä pidettäisiin istuvan presidentin kyseenalaistamisena.

The New York Times -lehden kolumnisti Bret Stephens kirjoitti viime viikolla, että Bidenin korkeasta iästä pitäisi rohkaistua puhumaan avoimesti ”eikä vain kuiskutella jatkuvasti”. Kuiskutteluihin kuuluu, että vaikka Biden on joskus hyvinkin vakuuttava, hän on monesti kovin sekava ja hänen kestävyyttään on syytä epäillä.

”1980-luvulla oli aivan sallittua, että arvostettu toimittaja kysyi, onko Ronald Reagan liian vanha tehtäväänsä – aikana, jolloin hän oli monta vuotta nuorempi kuin Biden on nyt. - - Nyt pidetään hirvittävän huonotapaisena herättää huolta Bidenin iästä tai terveydestä”, Stephens kirjoitti.

Stephensin mielestä ”Bidenin ei pitäisi pyrkiä uudelleen presidentiksi ja hänen pitäisi sanoa, ettei hän pyri”.

Näin tehdessään Biden voisi jatkaa presidentin tehtäviään valtiomiesmäisestä asetelmasta ilman kannatuskyselyiden rasitetta. Sen sijaan, että Bidenista tulisi rampa ankka ilmoituksellaan olla haluamatta jatkokautta, hän voisi panna Amerikkaa kuntoon ja tarjota nuoremmille puoluetovereilleen kunnon mahdollisuuden pyrkiä seuraajakseen.

Mutta jos Biden vetkuttelee viime hetkeen ehdokkuutensa kanssa, demokraattien potentiaalisilta ehdokkailta loppuu aika kerätä rahaa ja tunnettuutta kunnolliseen taistoon Trumpia tai jotain muuta republikaania vastaan.

Demokraatit voisivat joutua hyväksymään pakon sanelemana ehdokkaakseen varapresidentti Kamala Harrisin, jonka kannatus on hyvin alhaisella tasolla. Joissakin kyselyissä hän on saanut tuen alle kolmannekselta kansasta.

Nykyään puhutaan, että ikä on vain numero. Ennen oli tapana ajatella, että vanheneminen kartuttaa viisautta. Bidenin ja Trumpin kohdalla nämä motot eivät ole itsestäänselvyyksiä. Heidän päätymisensä vuoden 2024 vaalien taistelupariksi olisi Yhdysvalloille enemmän vanha kuin viisas asetelma.