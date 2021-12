Mediat: Yhdysvallat on valmis aloittamaan neuvottelut Venäjän kanssa tammikuun alussa

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat olisi valmis diplomatiaan Venäjän kanssa sekä kahdenvälisesti että muin kanavin.

Yhdysvallat on valmis aloittamaan neuvottelut Venäjän kanssa mahdollisesti jo lähiviikkona. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

AFP nojaa Yhdysvaltain hallinnon lähteeseen, jonka mukaan on joitakin Venäjän esiin nostamia kysymyksiä, joista Yhdysvallat uskoo voivansa keskustella. Samaan aikaan on myös asioita, jotka eivät neuvottelu­pöytään päädy.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psakin sanoneen, että vaikka virallista sopimusta diplomaattisista neuvotteluista ei ole tehty, Yhdysvallat odottaa neuvotteluja ja tekee töitä niitä varten. BBC:n mukaan yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat todenneet, että neuvottelut voisivat olla tammikuussa.

Brittilehti The Guardianin mukaan Yhdysvallat on vahvistanut olevansa valmiina neuvotteluihin tammikuussa. Lehden mukaan viranomaiset ovat kuitenkin painottaneet, etteivät he ole neuvottele Euroopan turvallisuudesta ilman eurooppalaista edustusta.

Bidenin hallinnon viranomainen totesi The Guardianin mukaan torstaina, ettei neuvottelujen tarkkaa ajankohtaa tai paikkaa ole vielä sovittu.

Maiden väliset jännitteet ovat kasvaneet erityisesti nyt, kun Venäjä on alkanut keskittää joukkojaan Ukrainan rajojen läheisyyteen.