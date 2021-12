Tapauksesta on liki 20 vuotta, eikä nainen voi nostaa näyttelijää vastaan syytteitä osavaltion nykylainsäädännön puitteissa.

Yhdysvalloissa jo neljäs nainen on esittänyt seksuaaliseen ahdisteluun liittyviä syytöksiä Sinkkuelämää-tähti Chris Nothia vastaan. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Rolling Stone -lehti.

Syytöksiä esittänyt newyorkilainen laulaja ja säveltäjä kertoo Nothin kourineen häntä sekä pakottaneen naisen koskemaan näyttelijää vuonna 2002.

Noth oli halunnut tulla naisen mukana tämän asunnolle, nainen kertoi.

Asunnolla Noth oli muuttunut aggressiivisemmaksi ja kourinut naista. Lisäksi Noth oli yrittänyt työntää naisen käsiä sukupuolielimiään kohti. Nainen oli lopulta onnistunut työntämään Nothin luotaan, mistä näyttelijä oli suuttunut ja alkanut nimitellä laulajaa.

Nainen kertoo myös Nothin uhanneen pilata naisen uran, jos tämä puhuisi väitetystä ahdistelusta.

Laulaja kertoi ahdistelusta etälehdistö­tilaisuudessa, jossa esiintyi myös hänen asianajajansa Gloria Allred.

Allredin mukaan hänen asiakkaansa ei voi nostaa tapahtuneesta kannetta vanhentumis­säännön vuoksi, sillä tapauksesta on lähes 20 vuotta. Rolling Stonen mukaan laulaja ei voi nostaa Nothia vastaan rikos- eikä siviilikannetta.

Allred nosti esiin New Yorkin osavaltion lakialoitteen, jota on määrä käsitellä ensi kuussa. Jos laki hyväksyttäisiin, se antaisi seksuaalisen ahdistelun uhreille mahdollisuuden nostaa kanne, vaikka asia olisi vanhentunut.

Viime viikolla Hollywood Reporter -lehti kirjoitti kahdesta Nothia raiskauksesta syyttäneestä naisesta, ja päivää myöhemmin kolmas nainen kertoi kokemastaan ahdistelusta The Daily Beast -sivustolle.

Alkuperäisestä naiskaksikosta toinen väittää Nothin raiskanneen hänet vuonna 2004 Länsi-Hollywoodissa sijainneessa asunnossa sen jälkeen, kun nainen oli käynyt palauttamassa Nothin hänelle aiemmin lainaaman kirjan.

Hän kertoo olleensa tapahtuma-aikaan 22-vuotias ja joutuneensa käymään sairaalassa tikattavana saamiensa vammojen vuoksi.

Naisista toinen taas kertoo olleensa Nothin kanssa treffeillä New Yorkissa vuonna 2015. Nainen kertoo Nothin kutsuneen hänet asunnolleen, jossa hän syyttää tähden raiskanneen hänet.

The Daily Beastille puhunut nainen puolestaan kertoi Nothin ahdistelleen häntä vuonna 2010, kun hän oli 18-vuotias. Da Marino -klubilla työskennelleen naisen mukaan Noth oli käynyt klubin toimistossa naisen päälle ja muun muassa kourinut häntä.

Nainen sai lopulta vakuutettua Nothin siitä, että he voisivat jatkaa kanssakäymistä toisessa paikassa ja pääsi näin tilanteesta pois. Noth otti myöhemmin naiseen yhteyttä, mutta tämä ei vastannut näyttelijän viesteihin.

Tuoreeltaan Mr Bigin eli Kihon rooliin Sinkkuelämää-tv-sarjan uudelleen­lämmittelyssä palannut Noth on kiistänyt aiemmin mediassa esitetyt syytökset.

Ensimmäisten syytösten jälkeen hän lähetti medialle lausunnon, jossa väitti kanssakäymisten perustuneen yhteisymmärrykseen. Kolmannen syytöksen osalta Nothin edustaja kertoi, ettei näyttelijällä ole edes käsitystä siitä, kuka häntä syyttävä nainen on.

Noth ei ole vastannut tuoreinta syytöstä koskevaan kommenttipyyntöön, kertoo AFP.

Näyttelijää syyttäneen nelikon lisäksi yhdysvaltalaisnäyttelijä Zoe Lister-Jones on syyttänyt Instagram-tilillään Nothia sopimattomasta käyttäytymisestä. Ensimmäisten syytösten jälkeen tehdyssä julkaisussaan Lister-Jones arvioi Nothin käyttäneen hyväksi fantasiaa, jota hänen Sinkkuelämää-hahmonsa on uskottu edustavan.

Sinkkuelämää-sarjan uudessa jatko-osassa And Just Like Thatissa esiintyvät Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ja Cynthia Nixon julkaisivat syytösten jälkeen lausunnon, jossa osoittivat Nothia syyttäneille naisille tukeaan.

Tähdet kertovat olleensa suruissaan kuultuaan syytöksistä ja kertovat tukevansa naisia, jotka ovat jakaneet kivuliaat kokemuksensa.

”Me tiedämme, että se on ollut varmasti erittäin vaikea asia tehdä ja ylistämme heitä siitä”, Sinkkuelämää-tähdet kirjoittivat.

Syytösten tultua julki Noth on muun muassa saanut potkut CBS-kanavan sarjasta The Equalizer, minkä lisäksi hän on menettänyt agenttinsa.