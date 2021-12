Tuomioistuin: The New York Times ei saa vieläkään julkaista uutisia konservatiivisesta Project Veritas -ryhmästä

Lisäksi tuomioistuin määräsi sanomalehteä palauttamaan sen hallussa olevia materiaaleja, jotka liittyvät ryhmään. Lehden mukaan kyseessä on selvä hyökkäys sananvapautta vastaan.

Tuomistuin on jatkanut aiempaa kieltoaan, jonka mukaan The New York Times ei saa julkaista uutisia konservatiivisesta Project Veritas -ryhmästä. Kuvassa lehden toimitus New Yorkissa vuoden 2020 elokuussa.

Tuomioistuin on jälleen estänyt The New York Times -sanomalehteä julkaisemasta uutisia konservatiivisesta Project Veritas -ryhmästä, kertovat uutistoimistot Reuters ja AP.

Tuoreessa päätöksessään tuomioistuin myös määräsi lehteä luovuttamaan sen hallussa olevia muistioita ryhmälle. Lehden mukaan muistiot on hankittu laillisesti ja hyvää journalistista tapaa noudattaen, minkä lisäksi niiden luovuttaminen voisi rapauttaa lähdesuojaa.

”Tämän päätöksen pitäisi saada hälytyskellot soimaan ei pelkästään lehdistönvapauden puolustajien suunnalla, mutta myös kaikkien niiden, jotka ovat huolissaan hallinnon vaarallisesta ulottumisesta siihen, mitä ihmiset voivat ja eivät voi tietää”, NY Timesin kustantaja A.G. Sulzberger sanoi.

Oikeuskiistan taustalla on Project Veritaksen viime vuonna nostama kanne lehteä vastaan kunnianloukkauksesta. Muistiot on päivätty lehden mukaan vuosia ennen kanteen nostoa. Ryhmä täten vetoaa lehden mukaan valheellisesti juristin ja hänen asiakkaansa väliseen luottamukselliseen suhteeseen kanteensa pohjana.

”Tämä on räikeä ja ennennäkemätön loukkaus uutisten hankintaa ja sen prosesseja vastaan. Erityinen vaara tässä on, että tämä mahdollistaa uutisorganisaation haastamisen kunnianloukkauksesta, minkä jälkeen jokin osapuoli voi hankkia suukapulamääräyksen organisaatiota vastaan, mikä kieltää jatkojuttujen tekemisen asiasta. Tämä on se kaikkein kylmäävin vaikutus”, sanoi eri mediaorganisaatioita edustava asianajaja Theodore J. Boutrous Jr. NY Timesille.

Muistioissa Project Veritas -ryhmän asianajaja ohjeistaa muita konservatiivisia ryhmiä siitä, miten ne voivat käyttää valheellisia raportointikeinoja rikkomatta lakeja.

”Päätös vahvistaa sen, että The New York Timesin käytös on ollut poikkeuksellista ja lakien rajojen ulkopuolella. Tuomioistuimen harkittu ja hyvin tutkittu mielipide on voitto perustuslain ensimmäisen lisäyksen [joka takaa sananvapauden ilman kongressin ennakkosensuuria] suojasta kaikille journalisteille ja vahvistaa juristi-asiakas-suhteen pyhyyden”, Project Veritaksen asianajaja Elizabeth Locke sanoi lausunnossaan.

Project Veritas on käyttänyt muun muassa valheellisia henkilötietoja ja piilokameroita, joiden avulla se on suorittanut peiteoperaatiota tavoitteenaan häiritä muun muassa ammatti­liittojen, demokratiapuolueen ja uutismedian toimintaa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan ryhmää vastaan, sillä sen epäillään olleen osallisena maan presidentin Joe Bidenin tyttären päiväkirjan varastamisessa.

The New York Times aikoo valittaa päätöksestä ja hakea tuomion täytäntöönpanon hetkellistä pysäyttämistä ennen sitä.