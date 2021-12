Vuoden 2021 aikana kuningatar menetti pitkäaikaisen aviopuolisonsa, lisäksi kuningattaren oma terveydentila on heikentynyt.

Brittiläisen joulun perinteisiin tiukasti kuuluva kuningattaren puhe nähdään jälleen tänään joulupäivänä. Puheessa on ollut tapana summata kulunutta vuotta.

Kuningatar Elisabet II, 95, nauhoitti puheen Windsorin linnassa 23. päivä joulukuuta. Puhe nähdään suoran lähetyksen tapaan noin kello 17 Suomen aikaa ja sitä voi seurata ohesta.

Tämänvuotisesta puheesta odotetaan henkilökohtaisempaa aiempiin verrattuna, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Vuoden voi ajatella olleen kuningattarelle raskas. Hän menetti aviomiehensä, Edinburghin herttuan Prinssi Philipin, jonka kanssa yhteisiä avioliittovuosia ehti karttua 73.

Puheen aikana pöydällä nähdään pariskunnan timanttihääpäivää varten vuonna 2007 otettu valokuva, joka on toisinto alla olevasta kuvasta vuodelta 1947. Viittauksena edesmenneen miehensä muistoon kuningatar kantaa puheensa aikana samaa rintakorua, joka hänellä oli vuonna 1947 valokuvaa otettaessa.

Prinssi Philip ja kuningatar Elisabet II kuvattuna häämatkallaan 23. päivä marraskuuta 1947.

Vuoden 2021 aikana kuningattaren oma terveys on heikentynyt. Lokakuussa kuningatar muun muassa määrättiin lepoon, eikä hän päässyt osallistumaan Glasgow’n ilmastokokoukseen terveydellisistä syistä. Kuningatar joutui perumaan myös monia muita työtehtäviään.

Vuoden 2021 joulu on kuningattarelle toinen peräkkäinen Windsorin linnassa pysyen. Aikaisempina vuosina hän on perheineen siirtynyt joulunviettoon Sandringhamin kartanoon Norfolkiin. Windsorissa pysymistä on perusteltu muun muassa koronaepidemialla.

Tänäkin vuonna kuningattaren kerrotaan viettävän joulua perheensä kanssa. Mukana ei kuitenkaan ole esimerkiksi prinsessa Anne -tytärtä, sillä tämän miehellä todettiin koronatartunta kuluvalla viikolla, kertoo BBC.

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 70 vuotta kuningatar Elisabetin valtaannoususta.

Kuninkaallinen joulupuheperinne aloitettiin vuonna 1932 radiopuheella, jonka piti kuningas Yrjö VI, Elisabetin isoisä. Elisabet oli tuolloin kuusivuotias.

Puheen lähetysajaksi vakiintui kello 15 paikallista aikaa, sillä tuolloin puheen ajateltiin keräävän suurimman mahdollisimman kuulijajoukon eri aikavyöhykkeillä sijaitsevasta Kansainyhteisöstä.