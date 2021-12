Merkittävä vähemmistö EU-eroa kannattaneistakin on sitä mieltä, että brexit on sujunut huonosti.

Yli 60 prosenttia brittikansalaisista on sitä mieltä, että brexit eli Britannian ero EU:sta on sujunut joko huonosti tai odotettua huonommin, kertoo brittilehti The Guardian tuoreeseen kyselyyn nojaten.

Kyselyn yllättävin tulos oli se, että niin suuri osa brexitin puolesta äänestäneistä – 42 prosenttia – katsoo EU-eron toteutuneen huonosti.

Vuoden 2016 kansanäänestyksessä brexitiä kannattaneista vastaajista 26 prosenttia ajattelee EU-eron sujuneen odotettua huonommin.

Brexitin kannattajista 16 prosenttia taas kertoo odottaneensa sen sujuvan huonosti ja olleensa myös oikeassa.

Vähemmän yllättävää on se, että 86 prosenttia brexitiä vastustaneista katsoo EU-eron sujuneen huonosti tai odotettua huonommin.

Brexit-arjen alkamisesta on nyt kulunut vuosi. Brexitin siirtymäaika päättyi 1. tammikuuta 2020.