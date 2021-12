Dmitrijevin oikeudenkäyntejä on pidetty poliittisina.

Venäläistuomioistuin on pidentänyt historioitsija Juri Dmitrijevin 13 vuoden vankeusrangaistuksen 15 vuoteen. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimistot Reuters ja venäläinen Ria Novosti.

65-vuotias Dmitrijev tuomittiin kiistanalaisesti heinäkuussa 2020 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hänet tuomittiin ensin Petroskoin kaupunginoikeudessa 3,5 vuodeksi vankileirille. Saman vuoden syyskuussa tuomio kuitenkin pidennettiin 13 vuoteen Karjalan tasavallan ylioikeudessa.

Lue lisää: Valitusoikeus kovensi Karjalan joukko­hautojen löytäjän Juri Dmitrijevin vankeustuomion 3,5 vuodesta 13:een

Dmitrijeviä on syytetty myös lasten seksuaalista hyväksikäyttöä näyttävien kuvien hallussapidosta. Kuvat olivat hänen ottotyttärestään. Dmitrijev vapautettiin syytteistä vuonna 2018, kunnes korkeampi oikeusaste kumosi vapauttavan tuomion kaksi kuukautta myöhemmin.

Dmitrijev on tunnettu diktaattori Josif Stalinin vainojen tutkija. Hän on toiminut erityisesti Karjalassa, jossa hän löysi psykologi Ivan Tšuhinin kanssa vuonna 1997 Sandarmohin joukkohaudat. Alueelle on haudattu jopa 10 000 vainojen uhria.

Lue lisää: Juri Dmitrijevin havainto kangas­metsässä Karjalassa paljasti yli tuhannen suomalaisen joukko­haudan, ja ehkä juuri siksi häntä uhkaa tänään pitkä vankila­tuomio

Dmitrijev on myös ihmisoikeusjärjestö Memorialin Karjalan-osaston johtaja. Memorial pitää häntä poliittisena vankina, jonka syytteet johtuvat hänen työstään historioitsijana. Myös Dmitrijevin kannattajat ovat pitäneet syytteitä tekaistuina ja tuomioita rangaistuksena Stalinin vainojen paljastamisesta. Suomen PEN -sananvapausjärjestö on vaatinut Dmitrijevin vapauttamista.

Yhdysvaltain suurlähetystö on tuominnut Dmitrijevin vankeustuomion pituuden ja kutsunut sitä takaiskuksi ihmisoikeuksille ja ”historiallisille totuuksille” Venäjälle.

”Häpeän sitä, mitä tapahtuu”, kertoo niin ikään Neuvostoliiton aikaisten vainojen uhreja tutkinut historioitsija Anatoli Razumov uutistoimisto AFP:lle.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on kiistänyt Dmitrijevin tuomion olevan poliittinen.

Tiistaina Venäjän korkein oikeus käsittelee Memorialin ihmisoikeuskeskuksen sulkemista. Keskusta syytetään Venäjän ”ulkomaisen agenttilain” rikkomisesta. Lain mukaan ulkomaista rahoitusta saavat järjestöt ja tiedotusvälineet voidaan nimetä ulkovallan agenteiksi.