Tunnelmat Yhdysvaltain ja Venäjän tammikuisten neuvotteluiden alla eivät lupaa suuria.

Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat tammikuussa Genevessä ydinaseista, Ukrainasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta. Yhdysvaltain presidentinhallinto ja Venäjän ulkoministeriö vahvistivat tiedot neuvotteluista maanantaina.

Valkoinen talo sanoo neuvotteluiden koskevan ensisijaisesti ydinaseiden valvontaa ja korostaa, ettei Ukrainan asioista päätetä ilman Ukrainaa. Venäläiset taas ovat pitäneet neuvotteluiden pääasiana presidentti Vladimir Putinin vaatimusta Naton itälaajentumisen lopettamisesta ja uusista aserajoituksista Venäjän raja-alueille.

Osapuolet ovat siis suostuneet neuvotteluihin, kunhan heidän ei tarvitse neuvotella samoista asioista.

Ennakkotietojen mukaan Venäjän ja Yhdysvaltain edustajat neuvottelevat kahden kesken 10. tammikuuta. Kaksi päivää myöhemmin Venäjän ja Naton edustajat jatkavat, ja 13. tammikuuta vuorossa on EU:n ja Venäjän neuvonpito.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi maanantaina neuvotteluja Putinin luottotoimittajan Vladimir Solovjovin haastattelussa Rossija-kanavalla. Lavrov sanoi, että neuvottelut käydään ”ministeriöiden välisinä” ja Venäjän delegaatiossa on mukana myös asevoimien edustajia.

” Lavrov on oikea mies esittämään kansalle, kuinka Putin tekee Venäjästä jälleen suuren.

Lavrovin mukaan Venäjän vastapuoli neuvotteluissa on Yhdysvallat eikä kukaan muu. Nato on hänen mukaansa ollut Varsovan liiton hajoamisesta saakka hukkateillä. EU:n hän mainitsi vain sivumennen.

Venäläiselle tv-yleisölle suunnatussa esityksessä Lavrov sanoi toivovansa, ettei länsi tapansa mukaan hämmennä ja lörpöttele vaan pysyy asiassa eli Naton laajenemisen pysäyttämisessä.

Lavrov on 71-vuotias uradiplomaatti, joka on hoitanut Venäjän ulkoministerin vaativaa tehtävää menestyksekkäästi pian 18 vuotta. Vakuuttava esiintyjä ei ole näiden vuosien aikana vanhentunut päällisin puolin juuri lainkaan. Hän on siis aivan oikea mies esittämään kansalle, kuinka Putin tekee Venäjästä jälleen suuren.

Venäläinen tv-yleisö on tavallisesti mielellään samaa mieltä presidentin kanssa, erityisesti ulkopolitiikasta ja sodasta.

Malliesimerkki on Venäjän osallistuminen Syyrian sotaan. Syyskuussa 2015 peräti 69 prosenttia venäläisistä vastusti suoran sotilaallisen tuen antamista Syyrian hallitukselle. Lokakuussa, kun Venäjän asevoimat olivat aloittaneet Syyrian-operaation, enää 28 prosenttia piti sitä huonona ajatuksena.

Tänä syksynä näyttää kuitenkin käyneen toisin. Venäjä aloitti syyskuussa joukkojen keskittämisen Ukrainan suuntaan, ja samalla Ukrainaa ja sen läntisiä kumppaneita vastustava propaganda on jälleen kerran kiihtynyt.

Riippumattoman Levada-keskuksen joulukuun puolivälissä julkaiseman mielipidetiedustelun mukaan kansalaisten suhtautuminen Yhdysvaltoihin on samaan aikaan muuttunut myönteisemmäksi. Marraskuussa tehdyssä kyselyssä 45 prosenttia vastaajista sanoi suhtautuvansa Yhdysvaltoihin myönteisesti ja 42 prosenttia kielteisesti.

Myönteisesti suhtautuvia oli enemmän kuin kielteisesti suhtautuvia ensi kerran yli kahteen vuoteen kyselyssä, jota on tehty 1990-luvulta lähtien. Amerikka-myönteisyyden huippuvuodet ovatkin tuolla 20 vuoden takana.

Kielteisimmät vastaukset taas saatiin vuonna 2014 heti Krimin miehityksen ja Ukrainan vallankumouksen jälkeen. Suhtautuminen Euroopan unioniin on kulkenut melko lailla samaa rataa.

” Jos Putinin tarkoitus on käyttää ulkopolitiikkaa kansan tyynnyttämiseen, hän on epäonnistunut.

”Ihmiset ovat väsyneet vastakkainasetteluun, eivätkä he näe siinä mitään järkeä”, kommentoi Levada-keskuksen johtaja Lev Gudkov tuloksia.

”Talouden ja terveydenhuollon tilanteen heiketessä pandemian oloissa kaikki nämä ulkopoliittiset pelit näyttävät seikkailulta ja kiristykseltä, joka ärsyttää ihmisiä ja herättää heissä laajaa vastustusta. Kotimaan ongelmien sijaan keskitytään sotilaallisiin ja geopoliittisiin leikkeihin.”

Jos Putinin tarkoitus on käyttää ulkopolitiikkaa kansan tyynnyttämiseen, hän on epäonnistunut.

Voi kuitenkin olla, että Putinin ensisijainen tarkoitus on kuin onkin taata Venäjälle etupiiri tai vähintään pitää Ukraina ei-kenenkään-maana. Siinäkin kotijoukoilta voisi odottaa hieman enemmän edes henkistä tukea.

Tämänkertaisilta Geneven neuvotteluilta kukaan ei taida odottaa yhtään mitään.