Ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa tammikuun keski­lämpö­tila voi nousta vuosisadan loppuun mennessä jopa 5–6 astetta.

Elohopea Yhdysvaltain Alaskassa nousi viikonvaihteessa poikkeuksellisiin lukemiin, kun Kodiakinsaarella mitattiin sunnuntaina 19,4 celsiusastetta.

Se on koko osavaltion joulukuun kaikkien aikojen lämpöennätys, Alaskan ilmastoarviointikeskuksen tutkija Rick Thoman kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Thoman kutsuu lämpötilaa ”järjettömäksi.”

Myös joulupäivä oli pohjoisessa osavaltiossa kaikkien aikojen lämpimin, kun Aleutteihin kuuluvalla Unalaskan saarella mitattiin yli 13 celsius­astetta.

Suomalainen sääpalvelu Foreca kertoo, että Kodiakinsaarilla mitattu lämpötila on jopa 4,4 astetta korkeampi kuin alueen joulukuun aiempi lämpöennätys, joka oli tasan 15 astetta. Saari sijaitsee vain kolme leveys­astetta etelämpänä kuin Helsinki.

Ennätyksellisiin lukemiin noustiin Forecan mukaan ilmaston­muutoksen, La Niña -ilmiön aiheuttaman sulku­korkea­paineen ja paikallisen föhn-tuulen yhteisvaikutuksesta.

Ilmastonmuutos voi tulla nostamaan talvien keskilämpötilaa napapiirin läheisyydessä yli viidellä asteella 2000-luvulla. Myös Suomen leveys­asteilla talvilämpötilat voivat siis vuosisadan loppupuolella nousta paikoin 20 asteeseen.

Erityisesti lämpötila nousee merellisillä alueilla.

Samaan aikaan kun Kodiakin­saarella elohopea hätyytteli 20 astetta, sen kanssa samoilla leveysasteilla manner-Kanadassa oli yli 50 astetta pakkasta. Kanadan ilmatieteen laitoksen meteorologi Rachel Modestino kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, että Kanadan Luoteisterritorioiden Rabbitkettle Lakessa lämpötila tippui 51,1 pakkasasteeseen.

Luminen päivä Unalaskan saarella joulukuussa 2017. Tänä vuonna saarella mitattiin lämpimin joulupäivä Alaskan historiassa.

Pohjois-Amerikan länsiosissa onkin tässä kuussa ollut jopa harvinaisen kylmää.

Yhdysvaltain Kaliforniassa on satanut runsaasti lunta. Jutun alussa olevalta videolta voi katsoa, kuinka lunta kertyi Sierra Nevadassa.

Myös manner-Alaskassa on satanut joulukuussa paljon, mutta osa sateesta on tullut vetenä, vaikka tavallisesti joulukuu on alueella kuiva. Tutkija Rick Thomanin mukaan Alaskan Nomessa on satanut tässä kuussa enemmän kuin yhdenkään joulukuun aikana koko mittaus­historiassa. Fairbanksia taas on koetellut pahin keskitalven myrsky lähes 85 vuoteen.

Nature Communications -tiedejulkaisu on ennustanut, että vuosien 2060 ja 2070 välillä arktisen ilmaston alueilla tulee satamaan talvikuukausina useammin vettä kuin lunta.