Toisenlaisen tarinan kertojat politiikassa, mediassa, taiteessa ja järjestöissä hiljennetään yksi toisensa jälkeen, kirjoittaa Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen analyysissaan.

Peking

Hongkongissa on meneillään Kiinan johtama operaatio, joka tähtää kansalaisten mielten hallintaan; siis kontrolloidaan, kuka saa kertoa tarinaa Kiinasta ja Hongkongista.

Vallanpitäjien hyväksymä tarina on tämä: Hyvä kommunistinen puolue johtaa Kiinaa, ja se on ainut vaihtoehto. Hongkong on osa Kiinaa, eikä itsenäisyys­vaatimuksiin saa viitata edes protestilauluin. Oikean demokratian vaatiminen on kielletty.

Pienemmistä asioista saa olla eri mieltä, mutta tila kapenee. Äskettäin laittomaksi tehtiin vaaliboikottiin kehottaminen.

Toisenlaista tarinaa tarjoavat lähteet hiljennetään yksi toisensa jälkeen.

Uusimpana operaation kohteena oli hongkongilaisten luotettavimmaksi rankkaama nettilehti Stand News, jonka voimahahmot pidätettiin.

Stand Newsin päätoimittaja Patrick Lam pidätettynä 29. joulukuuta toimituksensa edustalla.

Lehti oli merkittävin demokraattisten voimien kannattaja sen jälkeen, kun iltapäivälehti Apple Daily lakkasi ilmestymästä. Apple Dailyn perustaja Jimmy Lai istuu vankilassa, ja useat sen toimittajat ovat syytteessä.

Runsas viikko sitten pidettiin lainsäädäntöelimen vaalit, joihin huolittiin ehdokkaiksi enää vain ”patriootteja” eli Kiinan kommunistisen puolueen vallan tunnustajia.

Kiinan hyväksymiä ”patriootteja” Hongkongin lainsäändäntöelimen vaaleissa.

Lukuisat oppositiopoliitikot ovat syytteessä esivaalien järjestämisestä.

Historian kipupisteistä ei sallita kuin kommunistisen puolueen tulkinta, tai ainakin menneisyyden raaimmista hetkistä on vaiettava.

Hongkongin yliopisto poisti tiloistaan viime viikolla kuuluisan veistoksen, joka muisti vuoden 1989 Tiananmenin verilöylyä. Armeijan väliintulo päätti silloin pitkät mielen­osoitukset Pekingissä.

Muut Hongkongin yliopistot seurasivat esimerkkiä ja poistivat demokratiaa tukevia muistomerkkejä. Jo aiemmin Tiananmenin tapahtumia muistelleen yhdistyksen johto pidätettiin.

Yksityiskohta tanskalaisen Jens Galschiotin teokesta Häpeän pylväs Hongkongin yliopiston tiloissa 5. lokakuuta.

Pidätykset, syytteet ja tuomiot pohjaavat paljolti Kiinan vuosi sitten Hongkongille säätämään kansallisen turvallisuuden lakiin sekä vanhaan, hädin tuskin aiemmin käytettyyn lakiin, joka kieltää kumouksellisen materiaalin levityksen.

Median ja taiteen hiljentämistä tehokkaampaa mielen muokkausta on silti koulu­laitoksen kapulointi. Hongkongissa opetettiin ennen kriittiseen ajatteluun kasvattavaa yhteiskunta­oppia, vaan ei opeteta enää. Sen sijaan opiskelussa painotetaan Kiinan hyvyyttä.

Kiina ja Hongkongin johto sanovat usein, ettei Hongkongin perinteisesti muuta Kiinaa suurempaan ilmaisunvapauteen ole puututtu. Se on tietenkin vale.

Niillä on toimilleen myös toinen selitys, joka on totta. Kansallisen turvallisuuden lain tiukan soveltamisen jälkeen Hongkong on rauhallisempi. Ei ole enää rajuiksi mellakoiksi yltyviä mielenosoituksia.

Saattaa myös olla, että politiikassa saadaan aikaan nopeasti päätöksiä, kun joukossa ei ole vastarannan kiiskiä. Kiinan markkinoimassa ”demokratiassa” saa pisteitä nopeasta elämänlaadun parantamisesta.

Myös merkittävä osa hongkongilaisista on rauhallisuuden kannalla. Uusi komento ei haittaa rivikansalaisen arkea, jos hänellä ei ole tarvetta lukea tai puhua julkisesti Kiinan inhoamista asioista.

Harvapa debatoi päivittäin demokratiasta. Yhä harvempi edes satunnaisesti.

Kriittiset voimat vähenevät Hongkongissa, sillä uudesta tilanteesta ahdistuneita virtaa ulkomaille.

Puolue on onnistunut Manner-Kiinassa kasvattamaan nuorison, josta iso osa ei tiedä Tiananmenin verilöylystä. Kenties valtaosa nuorista on altis uskomaan valtion ja puolueen tarinan Kiinasta ja maailmasta.

Parinkymmenen vuoden kuluttua näemme, onnistuiko sama Hongkongissa.

