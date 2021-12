Navy Seal Team 6 -erikois­joukon ensimmäinen komentaja Richard Marcinko on kuollut – myöhemmin yksikkö tuli tunnetuksi Osama bin Ladenin tappamisesta

Marcinko toimi Yhdysvaltain laivaston Navy Seal Team 6:n komentajana vain kolme vuotta, mutta vaikutti merkittävästi erikoisjoukkojen asemaan asevoimissa ja populaarikulttuurissa.

YhdysvalTAIn merivoimien Navy Seal Team 6 -erikoisjoukkoyksikön ensimmäisenä komentajana tunnettu Richard Marcinko on kuollut.

Hän oli kuollessaan 81-vuotias ja kuoli poikansa Matthew Marcinkon mukaan sydänkohtaukseen. Kuolemasta uutisoivat muun muassa BBC ja The New York Times.

Vuonna 1940 syntynyt Marcinko värväytyi Yhdysvaltain merivoimiin 18-vuotiaana. Hänet lähetettiin laivaston Seal Team 2 -yksikön kanssa Vietnamiin vuonna 1967. Kahden Vietnam-komennuksen sekä Yhdysvaltojen ja Kambodžan komennusten jälkeen Marcinko ylennettiin Seal Team 2:n komentajaksi.

Uusi Navy Seal Team 6 -yksikkö perustettiin vuonna 1980 ja Marcinko nimitettiin sen komentajaksi. Yhdysvallat oli tuolloin epäonnistunut täysin operaatiossa, jossa yritettiin pelastaa panttivangiksi otetut 53 amerikkalaista maan lähetystössä Teheranissa, Iranissa. Marcinkoa pyydettiin sen jälkeen johtamaan uutta terrorismin vastaista yksikköä.

Uuden yksikön nimi, Navy Seal Team 6 oli kylmän sodan aikainen yritys harhauttaa neuvostoliittolaisia luulemaan, että Seal-joukko-osastoja oli todellista enemmän. Tosiasiassa niitä oli sitä ennen ollut vain kaksi.

Marcinkon kerrotaan uhmanneen sääntöjä ja rakentaneen erikoisjoukoille mainetta itsenäisenä, pelkoa herättävänä ”pahojen poikien” yksikkönä. Hän toimi Seal Team 6:n komentajana vain kolmen vuoden ajan vuosina 1980–1983, mutta vaikutus erikoisjoukkojen asemaan oli merkittävä.

Yksikön mainetta erillisenä eliittijoukkona tuki myös sen huippusalattu asema. The New York Timesin mukaan Seal Team 6 lähetettiin asevoimien haastavimpiin tehtäviin ja yksikkö on ainoa, jota koulutetaan etsimään vihollisen käsiin joutuneita ydinaseita.

Syntysyynsä vuoksi yksikköä koulutettiin jatkuvasti panttivankien pelastamisoperaatioita varten. Sellaisiin yksikön kerrotaan päätyneen vasta vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskun jälkeen. Isku ja sen seurauksena aloitettu terrorismin vastainen sota paisuttivat yksikön budjettia huomattavasti.

Navy Seal Team 6 -joukkojen tappaman terroristijohtaja Osama bin Ladenin piilopaikkana toiminut talo Abbottabadissa, Pakistanissa tappo-operaation jälkeen toukokuussa 2011.

Iskun seurauksiin liittyy myös Seal Team 6:n tunnetuin tehtävä, terroristijärjestö al-Qaidan johtaja Osama bin Ladenin tappo-operaatio. Erikoisjoukon sotilaat tappoivat bin Ladenin Pakistanin Abbottabadissa 2. toukokuuta vuonna 2011.

Tammikuussa 2012 Seal Team 6 -yksikön sotilaita lähetettiin pelastamaan Somalian merirosvojen sieppaamia avustustyöntekijöitä.

Marcinko eläköityi merivoimista vuonna 1989. Sotilasarvoltaan hän oli komentaja. Seal Team 6:n asemaa populaarikulttuurissa hän vahvisti esimerkiksi omaelämäkertateoksella Rogue Warrior. Vuonna 1992 julkaistussa kirjassa entinen komentaja kuvailee esimerkiksi toisinaan baaritappeluihin johtaneen juomisen olleen Seal Team 6:lle tärkeä ryhmäytymiskeino.

Marcinkon omaelämäkerta Rogue Warrior oli myyntimenestys, minkä myötä hän kirjoitti samalla nimellä alkavia fiktiokirjoja. Kuvassa Marcinko signeeraa yhdessä Jim DeFelicen kanssa kirjoitettua Rogue Warrior: Curse of the Infidel -fiktioteosta Las Vegasissa vuonna 2014.

Kirjaa myytiin The New York Timesin mukaan miljoonia kappaleita. Myöhemmin Marcinko on ollut mukana kirjoittamassa fiktioteoksia sekä osallistunut useisiin erikoisjoukkoihin liittyvissä tv- ja elokuvahankkeissa.

Marcinkon kerrotaan jättäneen lähtemättömän jäljen Yhdysvaltain asevoimiin, vaikka hänen johtamistyyliään ja Seal Team 6 -yksikön holtittomaksi kuvailtua toimintaa on myös laajasti kritisoitu.

Marcinko sai vuonna 1990 tuomion kavallusyrityksestä oltuaan Los Angeles Timesin mukaan mukana suunnittelemassa käsikranaattikauppaan liittyvää 113 000 dollarin lahjusta. Marcinkolle annettiin 21 kuukauden vankeustuomio, mutta hänet vapautettiin BBC:n mukaan 15 kuukauden jälkeen.