Italialainen sukellusvene upotettiin 5. heinäkuuta 1941.

Kreikkalaiset sukeltajat ovat löytäneet italialaisen sukellusveneen hylyn Kreikan Mykonoksen saaren eteläpuolelta, kertoo uutistoimisto Reuters keskiviikkona.

Sukellusvene on peräisin toisen maailmansodan ajalta. Liittoutuneiden joukot upottivat Jantina-nimisen sukellusveneen Egeanmerellä 80 vuotta sitten.

Jantina, joka oli lähtenyt liikkeelle Kreikan Lérosin saarelta ja jonka miehistöön kuului 48 jäsentä, upposi 5. heinäkuuta 1941, kun brittiläisen sukellusveneen HMS Torbayn torpedot upottivat Jantinan.

Sukellusveneen löysi marraskuussa tiiminsä kanssa Kostas Thoctarides, joka on yksi tunnetuimmista sukeltajista Kreikassa. Sukellusvene oli 103 metrin syvyydessä, ja apuna sen löytämisessä käytettiin vedenalaista kauko-ohjattavaa välinettä.

”Laivaston historia on kuin palapeli, ja tämä on osa sitä palapeliä. Kahden sukellusveneen yhteenotto on harvinainen tapahtuma”, Thoctarides kertoi Reutersille.

Jantina on neljäs sukellusvene, jonka Thoctaridesin tiimi on löytänyt ja tunnistanut.