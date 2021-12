Intiassa on kuollut tänä vuonna ennätys­määrä tiikereitä

Suurin osa tiikereistä kuolee luonnollisista syistä, mutta niitä uhkaa myös salametsästys ja ihmisasutuksen leviäminen tiikereiden reviirille.

Intiassa on kuollut tänä vuonna 126 tiikeriä. Se on suurin vuosittainen määrä kymmeneen vuoteen sen jälkeen, kun Intian kansallinen tiikerien suojeluviranomainen (NCTA) alkoi pitää kirjaa tiikerien kuolemista, kertoo uutistoimisto AFP.

Suurin osa tiikereistä kuolee luonnollisiin syihin, mutta moni joutuu NCTA:n mukaan salametsästyksen uhriksi. Wildlife SOS -luonnonsuojeluhankkeen perustajan Kartick Satyanarayanin mukaan kysyntä tiikerinnahoille ja muille eläimen ruumiinosille on lisääntynyt esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä, mikä on johtanut salametsästyksen lisääntymiseen.

The Times of India kertoi marraskuussa, että salametsästys oli kasvussa erityisesti Maharashtran alueella, jossa puolet vuoden tiikerien kuolemista johtuivat salametsästyksestä. Yhteensä alueella on kuollut 35 tiikeriä tänä vuonna.

Ihmisasutuksen leviäminen tiikerien reviirille on niin ikään lisääntynyt, mikä on johtanut ihmisten ja tiikerien välisiin kohtaamisiin. Vuoden 2014 ja 2019 välillä 225 ihmistä kuoli tiikerihyökkäyksissä.

”Tiikerit liikkuvat isoilla viidakkoalueilla ja niille on mahdotonta muuttaa muihin metsiin kohtaamatta ihmisasutusta. Tämä lisää konfliktin mahdollisuuksia”, sanoo Satyanarayan.

Kansainvälisen ympäristöjärjestön (WWF) mukaan pienentyneet tiikerikannat luovat myös riskin tiikerien sukusiitoksille.

”Se on saavuttanut kriittisen tason suuressa osassa Kaakkois-Aasiaa, missä ansapyydystyskriisi tuhoaa villieläinkantoja, mukaan lukien tiikereitä ja niiden saaliseläimiä", järjestö totesi.

Maailman tiikereistä 75 prosenttia elää Intiassa, mutta niiden määrä on laskenut rajusti. Intian itsenäistyessä vuonna 1947 maassa oli 40 000 tiikeriä, mutta vuoteen 2006 mennessä niiden määrä oli tippunut noin 1 400:aan. Neljä vuotta ennätysalhaisten määrien jälkeen Intia ja 12 muuta maata tekivät sopimuksen siitä, että tiikerien määrä tuplaantuisi ensi vuoteen 2022 mennessä.

Päätös onkin kääntänyt tiikerikantojen määrän kasvuun viime vuoden synkistä luvuista huolimatta, tosin myös tiikereitä havainnoivien kameroiden määrä on lisääntynyt. Vuonna 2018 Intiassa eli 2 967 tiikeriä ja Intian hallitus oli määrännyt 50 elinympäristöä maassa tiikerien elinympäristöiksi.

WWF:n mukaan tiikerit ovat tehneet paluun suuressa osassa kaakkoista Aasiaa sekä Venäjällä ja Kiinassa.