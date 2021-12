Ranskan osterinviljelijöitä on syksyllä piinannut varkauksien aalto. Yksi viljelijä sai vorot jättämään nilviäiset rauhaan piilottamalla osterien sekaan yllätys­palkintoja.

Osterit ovat Ranskassa melko hintava sesonkiherkku. Laadukas kuuden osterin ravintola-annos voi maksaa 24 euroa.

Ranska on Euroopan suurin osterintuottaja. Brittiläinen The Times kertoo, että vuonna 2019 ranskalaisia ostereita myytiin 85 947 tonnia. Myynnin arvo oli noin 398 miljoonaa euroa.

Osterikauppa on niin tuottoisaa, että se houkuttaa hämäräperäisiä yrittäjiä.

Marraskuussa yhdeltä Ile de Rén saarella toimivalta viljelijältä varastettiin kolme tuhatta kiloa ostereita. Paikallisen median mukaan voron saaliin arvoksi tuli noin 20 000 euroa.

Osterivarkauksia sattui syksyn mittaan useampikin. Viljelijät pyysivät poliisilta toimia, ja joulun ja uudenvuoden sesonkiherkun jo valmiiksi kalliiden hintojen pelättiin nousevan entisestään.

Ainakin yhden osterinviljelijän nilviäiset on jätetty rauhaan.

Christophe Guinot viljelee ostereita lähellä Espanjan rajaa Port Lecautessa. Kun häneltä vuonna 2016 varastettiin kolme tuhatta kiloa ostereita, viljelijän mitta täyttyi. Keino on ollut niin tehokas, ettei yhtään uutta varkautta ole tapahtunut enää yli viiteen vuoteen.

Keinosta kertovat esimerkiksi uutistoimisto Reuters ja ranskankielinen Huffington Post.

Guinot ottaa tyhjiä osterinkuoria. Hän laittaa tyhjän kuoren sisään viestin, liimaa kuoren kiinni ja laittaa viestiosterin elävien, myyntiin menevien osterien joukkoon.

Onneksi olkoon, olet voittanut painosi verran ostereita, viestissä lukee.

Palkinnon voittaja joutuu kertomaan, mistä on voitto-osterin hankkinut. Näin Guinot pystyy seuraamaan, missä hänen ostereitaan myydään, ja samalla varkauskin paljastuisi.

Guinot’n esimerkki on kannustanut myös muita osterinviljelijöitä ottamaan konstin käyttöön. Guinot on kuullut, että toisille viljelijöille on tullut yhteydenottoja palkinnon voittaneilta.

Guinot’lle kukaan voittaja ei ole vielä ilmoittautunut. Mutta eipä ole ollut varkaitakaan.