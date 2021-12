Valkoinen talo kertoi, että aloite puhelinkokoukseen tuli Putinilta.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä pitää tänään Suomen aikaa kello 22.30 puhelinkokous.

Yhdysvaltain hallinto kertoi, että aloite puhelinkokoukseen tuli Putinilta. Putinin tiedottaja Dmitri Peskov vahvisti torstaina venäläiselle uutistoimisto Tassille, että aloite tuli Putinilta.

Valkoisen talon eilen illalla tulleen ilmoituksen mukaan puhelinkokouksessa on tarkoitus keskustella useista asioista, muun muassa diplomaattisista suhteista.

Kyseessä on jo toinen presidenttien välinen puhelu kuukauden sisällä.

Viime aikoina Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilasta, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Putin sanoi torstaina olevansa vakuuttunut, että tehokas vuoropuhelu Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä on mahdollista.

”Olen vakuuttunut siitä, että voimme siirtyä eteenpäin ja luoda tehokkaan Venäjän ja Amerikan välisen vuoropuhelun, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja kummankin maan kansallisten etujen huomioimiseen”, Putin sanoi maailman johtajille suunnatussa loma-ajan viestissään.

Putinin tiedottaja Peskov kertoi toimittajille, että Venäjä haluaa keskusteluissa ratkaista erimielisyytensä Yhdysvaltojen kanssa. Hän kertoi myös, ettei puhelinkeskustelussa tule olemaan julkista osuutta. Hän lisäsi, ettei puhelinkokouksen myöhäinen ajankohta (kello 23.30) ole ongelma Putinille.

”Hänelle se ei ole ongelma, sillä hän jatkaa aktiivista työskentelyä usein näin myöhään illalla”, Peskov sanoi Tassin mukaan.

Yhdysvaltain hallinnon virkamies kertoi puolestaan toimittajille Bidenin sanovan, että Yhdysvallat on valmis diplomatiaan ja eteenpäin vievään diplomaattiseen tiehen.

”Mutta olemme myös valmiita vastaamaan, jos Venäjä etenee uudella hyökkäyksellä Ukrainaan, ja olemme edelleen erittäin huolissamme Venäjän joukoista lähellä Ukrainan rajaa”, Biden aikoo sanoa virkamiehen mukaan.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että Yhdysvallat ja Venäjä järjestävät neuvottelun Sveitsin Genevessä 10. tammikuuta. Kokouksen pääaihe on kuitenkin ydinasesopimukset. Neuvottelut ovat osa strategista turvallisuuskeskustelua, joka alkoi Bidenin ja Putinin välillä kesäkuussa Genevessä.

Lisäksi Venäjä ja Nato tapaavat 12. tammikuuta, ja päivää myöhemmin Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin edustajien on määrä tavata.

Venäjä valtasi vuonna 2014 Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja samana vuonna syttyi Itä-Ukrainassa sota, jossa osapuolina ovat Ukraina ja Venäjän tukemat kapinallisjoukot.

Venäjä on vaatinut Yhdysvalloilta turvatakuita ja edellyttänyt, ettei sotilasliitto Nato laajene enää itään, esimerkiksi Ukrainaan ja Georgiaan. Yhdysvallat ja Nato eivät ole Venäjän vaatimuksiin suostuneet.