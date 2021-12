Palot ovat levinneet nopeasti jopa 177 kilometriä tunnissa puhaltavien puuskien takia. Sadat kodit ovat tuhoutuneet palossa. Kuolonuhreista ei ole vielä tietoa.

Yhdysvaltojen Coloradossa kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet lähtemään evakkoon suurten maastopalojen takia, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä The New York Times ja The Washington Post -lehdet.

Kymmenet ihmiset ovat loukkaantuneet paloissa, minkä lisäksi sadat kodit ja muut rakennukset ovat tuhoutuneet. Kuolinuhreista ei ole vielä tietoa, mutta viranomaiset varoittavat, että niitä on todennäköisesti vielä tulossa. Nopeasti preerialla etenevät maastopalot sijaitsevat Denverin kaupungin lähellä.

Palojen uskotaan Boulderin piirikunnan sheriffin Joe Pellen mukaan saaneen alkunsa tuulessa kaatuneista voimajohdoista, jotka kipinöidessään sytyttivät kuivuudesta kärsivän preerian palamaan.

”Haluan painottaa, että johtuen palon voimakkuudesta ja laajuudesta sekä sen sijaitsemisesta runsaasti asutetulla alueella, emme ole yllättyneitä, jos loukkaantumisia tai kuolemia paljastuu”, Pelle sanoi.

”Vilpittömästi hankala uskoa, että tämä tapahtuu joulukuussa Boulderissa, Coloradossa”, meteorologi Daniel Swain twiittasi.

Evakuointikäskyjä on annettu muun muassa noin 13 000 asukkaan Superiorin kaupunkiin sekä läheisen Louisvillen alueen asukkaille.

”Koko Superioria koskee evakuointimääräys. LÄHTEKÄÄ HETI!”, Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu ohjeisti Twitterissä.

Yksi evakuointikäskyn saaneista oli Patrick Kilbride, joka lähti töistä suoraan kotiansa kohti tarkoituksenaan pelastaa niin paljon kuin pelastettavissa oli. Hänen onnistui ottaa mukaansa kuitenkin vain autonsa ja ne vaatteet, jotka hänellä oli päällään.

Sekä hänen koiransa ja kissansa kuolivat palossa.

”Se on pelkkää tuhkaa. Ei se ole enää talo. Jos tarvitset takan savupiipun, se on ainoa jäljellä oleva asia”, Kilbride kertoi AFP:lle viitaten kotiinsa.

Palo on jo tuhonnut Superiorissa sijaitsevia hotelleja ja ostoskeskuksia.

Maastopalot olivat varhain aamulla Suomen aikaa tuhonneet jo noin 647 hehtaaria. Sammutustyöt ovat Pellen mukaan mahdottomia, sillä alueella puhaltavat erittäin kovat, puuskissa jopa 177 kilometrin tuntinopeuden saavuttavat tuulet. Pelastushenkilöstön tehtäväksi on hänen mukaansa jäänyt ihmisten auttaminen turvaan.

Osavaltion kuvernööri Jared Polis on julistanut alueelle hätätilan. Toisin kuin aiemmat palot, nämä sijaitsevat Poliksen mukaan alueilla, joilla ihmiset asuvat.