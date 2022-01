Yli 2 600 lentoa jouduttiin perumaan Yhdysvalloissa lauantaina.

Hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa lauantaina maailmanlaajuisesti oli peruttu yli 4 500 lentoa, kertoo FlightAware-verkkosivusto.

Myös joulun aikaan lentoja peruttiin huomattavasti. Joulun aikana maailmanlaajuisesti peruttiin yli 6 700 lentoa. Peruutukset koettelivat erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain lentoja.

Yhdysvalloissa jouduttiin perumaan yli 2 600 lentoa lauantain aikana huonosta säästä ja koronatartunnoista johtuen. Lisäksi lähes 3 500 lentoa oli myöhässä.

Pahimmissa ongelmissa oli Southwest-lentoyhtiö, joka oli joutunut perumaan 13 prosenttia lennoistaan. Lentokentistä isoimmissa ongelmissa on ollut Chicagon alueen kentät O'Hare ja Midway, joista lähtevistä lennoista on peruttu BBC:n mukaan yli tuhat. Alueelle on odotettavissa lumimyrsky.

Koronavirus on kiusannut myös lentoyhtiöiden työntekijöitä, joten lentoja on jouduttu perumaan tartuntojen ja altistumisten vuoksi. BBC kertoo, että Yhdysvalloissa on peruttu jouluaatosta lähtien yli 12 000 lentoa.

BBC:n mukaan lentoyhtiöt ovat houkutelleet työntekijöitä töihin ylimääräisillä korvauksilla. Ilmailualan ammattiliitot ovat kuitenkin kertoneet työntekijöiden pelkäävän koronatartuntoja tai myöhästymisten sekä peruttujen lentojen vuoksi vihaisia matkustajia.