Loikkaukset pohjoisesta etelään ovat yleisempiä, mutta koronapandemian aikana niitäkin on ollut ennätyksellisen vähän.

Tunnistamaton ihminen on ylittänyt Koreoiden välisen rajan etelästä pohjoiseen uudenvuodenpäivänä, kertoo Etelä-Korean sotilasedustaja. Kyseessä on harvinainen tapaus maiden välisellä rajalla, joka on vahvasti linnoitettu.

Etelä-Korean sotilasedustaja kertoi, että ihminen havaittiin Koreoiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä lauantai-iltana. Etelä-Korea käynnisti etsintäoperaation heti havainnon jälkeen, mutta ei löytänyt ketään. Myöhemmin Etelä-Korean edustajat saivat vahvistuksen, että ihminen oli ylittänyt maiden välisen rajan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Etelä-Korean viranomaiset eivät ole pystynyt varmistamaan, onko rajan ylittänyt ihminen elossa vai ei. Viranomaiset lähettivät kuitenkin Pohjois-Koreaan pyynnön suojella loikkaria.

Pohjois-Korean armeijan ei ole havaittu toimineen epätavallisesti tapauksen vuoksi.

Pohjois-Koreassa on tiukat liikkumisrajoitukset. Maan johtaja Kim Jong-un julisti kesällä 2020 kansallisen hätätilan ja sulki rajakaupungin sen jälkeen kun pohjoiskorealainen loikkari, jolla Jong-un väitti olevan koronavirustartunta, palasi Etelä-Koreasta.

Asiantuntijat arvioivat, että Pohjois-Korea yritti syyttää etelää koronaviruksen levittämisestä. Virallisesti Pohjois-Koreassa ei ole raportoitu yhtään koronavirustapausta, mitä maa on kutsunut ”häikäiseväksi menestykseksi”, mutta väitteen todenperäisyydestä ei ole tietoa.

Edellisvuonna Pohjois-Korean joukot ampuivat kuoliaaksi eteläkorealaisen kalastajan, joka katosi merellä syyskuussa 2020. Pohjois-Korea syytti tapauksesta koronaviruksen vastaisia toimia, mutta pyysi tapausta anteeksi.

1950-luvulla Korean sodan jälkeen yli 30 000 ihmistä on paennut sortoa ja köyhyyttä pohjoisesta etelään, mutta etelästä pohjoiseen tapahtuneet rajanylitykset ovat olleet erittäin harvinaisia.

Tiukkojen koronatoimien vuoksi loikkaukset pohjoisesta etelään ovat kuitenkin viimeisen vuoden aikana olleet vähäisimpiä sitten vuoden 2003. Reuters kertoi heinäkuussa, että vuonna 2021 huhtikuusta kesäkuuhun Etelä-Koreaan oli saapunut vain kaksitoista loikkaria pohjoisesta, kun vuonna vuonna 2020 määrä samalla ajanjaksolla oli 320.

Lisäksi suhteet rajalla huononivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean väliset ydinaseriisuntaneuvottelut epäonnistuivat vuonna 2019.

