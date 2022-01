Maan perustuslakituomioistuimen mukaan käytännön kieltäminen kokonaan rikkoi itsemääräämisoikeutta.

Itävallassa tuli vuodenvaihteessa voimaan lakiuudistus, joka sallii avustetun itsemurhan, kertoo Britannian yleisradio BBC. Vuoden 2021 loppuun mennessä rangaistus avustettuun itsemurhaan osallistumisesta oli jopa viisi vuotta vankeutta.

Uudenvuoden päivästä lähtien parantumattomasti sairaat aikuiset ihmiset tai sellaiset ihmiset, jotka ovat pysyvästi elämänlaatua heikentävässä tilassa, voivat pyytää avustettua itsemurhaa.

Käytäntö on Itävallassa tarkoin säännelty ja jokainen tapaus vaatii arvion kahdelta lääkäriltä, joista toisen tulee olla erikoistunut palliatiiviseen hoitoon. Sen jälkeen potilaan täytyy harkita päätöstään vielä 12 viikkoa tai kaksi viikkoa, jos hän on parantumattomasti sairas.

Itsemurhaan käytettävän lääkkeen potilas saa tietyistä apteekista, joiden nimet eivät ole julkisesti tiedossa. Potilaan täytyy tiedottaa päätöksestä juristia tai julkista notaaria.

Itävallassa myönnettiin myös lisärahoitusta palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon kehittämiselle, jotta kukaan ei valitsisi itsemurhaa vain muiden vaihtoehtojen puutteen takia.

Itävallan parlamentti hyväksyi lakiuudistuksen joulukuussa. Saksan radion ulkomaanpalvelun Deutsche Wellen mukaan uudistus hyväksyttiin kun vanha, avustetun itsemurhan kieltänyt säännös vanheni vuoden 2021 lopussa.

Maan perustuslakituomioistuin linjasi, että täyskielto rikkoi itsemääräämisoikeutta.

Eutanasia tulee jatkossakin olemaan Itävallassa laitonta. Avustettu itsemurha eroaa eutanasiasta siten, että eutanasiassa lääkäri antaa henkilölle tämän pyynnöstä lääkkeitä elämän lopettamiseksi, kun taas avustetussa itsemurhassa hän antaa henkilölle apua itsemurhan suorittamiseksi, kertoo Suomen lääkäriliitto.

Itävallan naapurimaassa Sveitsissä avustettu itsemurha on ollut laillista jo kauan, mikä on tuonut maahan niin sanottua itsemurhaturismia. Lisäksi avustettu itsemurha on dekriminalisoitu Espanjassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Hollannissa.