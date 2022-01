New Yorkin piirituomari kumosi Andrew’n puolustuksen yrityksen pysäyttää oikeuskäsittely.

Prinssi Andrew’n tilanne näyttää aiempaa tukalammalta epäilyissä, jotka liittyvät alaikäiseen nuoreen naiseen ja kuolleeseen seksuaalirikolliseen, sijoittaja Jeffrey Epsteiniin.

Prinssi Andrew on Britannian kuningatar Elisabetin poika, joka luopui syntyperänsä ja hovin oikeuttamista edustustehtävistä tapauksen takia vuonna 2019.

Andrew’n tilanne on noussut jälleen otsikoihin, kun yhdysvaltalainen oikeus päätti viime viikolla, että Epsteinin ystävätär, brittiläinen Ghislaine Maxwell on syyllistynyt alaikäisten paritukseen.

Lue lisää: Kuka on Ghislaine Maxwell ja miksi häntä etsittiin Helsingin Kalliossakin?

Maxwellin katsotaan syyllistyneen siihen, että hän järjesteli tapaamisia ystävänsä Jeffrey Epsteinin ja nuorten, jopa alaikäisten naisten välille. Nuoret naiset joutuivat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

Maxwellia ei ole tuomittu vielä. Hänen odotetaan myös valittavan tuomiostaan. Jeffrey Epstein kuoli sellissään vuonna 2019.

Lue lisää: Valamiehistö totesi Epsteinin entisen kumppanin Ghislaine Maxwellin syylliseksi viiteen kuudesta syytteestä

Asianomistajan, nykyisin 38-vuotiaan Virginia Giuffren mukaan Epstein oli säännöllisesti käyttänyt häntä hyväkseen ja ”lainannut” häntä seksuaalisessa tarkoituksessa prinssi Andrew'lle ja muille vaikutusvaltaisille miehille. Tapahtumien aikaan Giuffre on ollut 17-vuotias, eli New Yorkin liittovaltiolakien mukaan alaikäinen.

Asiasta kertoo esimerkiksi brittilehti The Guardian.

Yhtenä todisteena Giuffre on esittänyt valokuvan, jossa hän seisoo Andrew’n vierellä ja Ghislaine Maxwell hieman heistä taaempana. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että Giuffren mukaan kuvan otti Jeffrey Epstein.

Prinssi Andrew’n puolustus on kiistänyt väitteet tykkänään.

Yksi erikoisimmista juridisista kiemuroista liittyy iltaan vuonna 2001. Asianomistaja Giuffren mukaan hän ja prinssi Andrew hikoilivat tuolloin Lontoossa yökerho Trampin tanssilattialla ja jatkoivat siitä Ghislaine Maxwellin omistamaan asuntoon Lontoon Belgraviassa, jossa harrastettiin seksiä.

Prinssi Andrew, toiselta arvonimeltään Yorkin herttua, kommentoi syytöstä Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Newsnight-ohjelman haastattelussa vuonna 2019. Omien sanojensa mukaan Andrew ei muistanut tavanneensa Giuffrea koskaan. Andrew täydensi, että hänen on ”käytännössä mahdotonta hikoilla” ja näin ollen väite tapaamisesta ei voi pitää paikkaansa.

Giuffren asianajajat ovat nyt vaatineet oikeudelle esittämässään pyynnössä prinssiä toimittamaan lääketieteellisen näytön väitetystä hikoilukyvyttömyydestä tai vähentyneestä kyvystä hikoilla. Tällaisia tiloja kutsutaan lääketieteessä esimerkiksi nimillä anhidroosi ja hypohidroosi.

Prinssi Andrew’n puolustus tyrmäsi vaatimuksen. Asianajajien mielestä vaatimus loukkaa Andrew’n yksityisyyttä eivätkä sillä tavoitellut yksityiset tiedot ole tapauksen kannalta relevantteja. Vastauksessa todetaan myös, että prinssillä ei ole edellytetyn kaltaisia asiakirjoja.

Andrew’n puolustus on pyrkinyt kumoamaan koko oikeuskäsittelyn. Yhtenä argumenttina puolustus on käyttänyt sitä, että Virginia Giuffre ei asu enää Yhdysvalloissa, vaan Australiassa. Tällä perusteella Andrew’n puolustus on argumentoinut, että kanne ei ole juridisesti pätevä eikä sen tarvitsisi toimittaa oikeuden vaatimia todisteita.

Perjantaina New Yorkin piirituomari kumosi ainakin Andrew’n puolustuksen yrityksen pysäyttää oikeuskäsittely Giuffren asuinpaikan perusteella. Todisteet on toimitettava.

Andrew’n puolustuksen mukaan prinssi on Giuffren väittämänä iltana ollut kotona vietyään myöhään iltapäivällä tyttärensä Beatricen lastenkutsuille Pizza Express -ravintolaan Wokingin kaupunginosassa. Puolustus ei ole toimittanut tästä todisteita tai esittänyt todistajia.

Virginia Giuffren asianajajat ovat puolestaan sanoneet, että Giuffrella on oman yökerhoväitteensä tueksi kuusi todistajaa. Giuffren edustajat ovat vaatineet lisäksi tietoja prinssi Andrew’n lennoista Epsteinin yksityiskoneella ja tämän keskusteluista Jeffrey Epsteinin ja Ghislaine Maxwellin kanssa.

Giuffren ja prinssi Andrew’n välisen riita-asian seuraava valmisteleva suullinen valmisteluistunto on tiistaina 4. tammikuuta. Varsinainen oikeudenkäynti on The Independent -lehden mukaan suunniteltu syksylle 2022.

Oikaisu 2.1. klo 11:55: Artikkelissa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Ghislaine Maxwell on syntyisin Etelä-Afrikasta. Ghislaine Maxwell on syntyisin Britanniasta.