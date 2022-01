Yhdysvalloissa koronatartuntoja on niin paljon, että New Yorkissa metrolinjoja jää ajamatta. Ohiossa sairaaloita auttamaan kutsuttiin kansalliskaarti.

Yhdysvalloissa koronaviruksen omikronmuunnos leviää niin hurjaa tahtia, että asiantuntijat pelkäävät sitä, kuinka sairaustapaukset vaikuttavat yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuuteen.

Esimerkiksi New Yorkissa kolmen metrolinjan vuorot on jouduttu jättämään ajamatta, koska henkilökuntaa on niin paljon sairaana. New Yorkin metropolialueen liikennevirasto MTA:n mukaan linjat B, Z ja W eivät liikennöi, kertoi uutiskanava CNN lauantaina.

Ohion osavaltiossa sijaitsevan Cincinnatin kaupungin pormestari julisti torstaina hätätilan, kun kaupungin pelastuslaitoksen 774 työntekijästä 47 oli sairaana yhtä aikaa. CNN:n mukaan palomiehistä ja -naisista 27:llä oli covid19-tauti.

Myös Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuhallinto (FAA) on varoittanut henkilökuntansa vähyydestä, ja useat lentoyhtiöt ovat joutuneet perumaan lentojaan. The New York Timesin mukaan lauantai-iltaan mennessä yhteensä 2 700 lentoa oli peruttu viikon aikana. Lentojen perumiseen on vaikuttanut osaltaan huono sää, mutta esimerkiksi United Airlines kertoi, että sairastumisten vuoksi sillä on ollut myös vaikeuksia saada lennoilleen riittävästi henkilökuntaa.

CBS Newsin mukaan myös lentoyhtiö Delta Airilines kertoi torstaina, että sillä on henkilöstövaikeuksia omikronmuunnoksen aiheuttamien sairastumisten vuoksi.

Ihmisiä kulki Miamin lentokentän lähtevistä lennoista kertovien opastetaulujen ohitse 28. joulukuuta.

Omikronin häkellyttävä ärhäkkä tarttuvuus vaikuttaa myös terveydenhuoltoon: sen lisäksi että potilasmäärät kasvavat, myös henkilökunta sairastuu.

Yhdysvaltojen julkisen terveydenhuollon kattojärjestön johtaja Georges Benjamin sanoi joulun alla brittilehti The Guardianille, että omikronmuunnoksen leviäminen terveydenhuoltohenkilökunnan keskuudessa tulee ”ilman kahta kysymystä” vaikuttamaan terveydenhuollon toimivuuteen.

”Sillä tulee olemaan huomattavia vaikutuksia kykyymme hoitaa paitsi koronapotilaita, myös muita hoidon tarpeessa olevia”, Benjamin sanoi.

The Guardian haastatteli Washington DC:ssa asuvaa ja työskentelevää ensiavun hoitajaa, joka käytti nimeä Ruth. Ruth sairastui omikronmuunnoksen aiheuttamaan covid19-tautiin kolmesta rokotteesta huolimatta.

Ruth kertoi työstään esimerkin. Hiljakkoin hänen työpaikalleen tuli lapsi, jonka murtunut käsi tarvitsi leikkaushoitoa. Kirurgi olisi pystynyt leikkaamaan lapsen käden heti, mutta leikkaussalihoitajia ei ollut saatavilla. Lapsi joutui odottamaan leikkausta kymmenen tuntia.

Georges Benjamin painotti, että terveydenhuollon ja sairaaloiden hallinnon tulisi varautua henkilöstöpulaan esimerkiksi kutsumalla eläkkeelle jääneitä ammattilaisia takaisin töihin.

Autoja jonottamassa koronatestauspaikalle Floridan Orlandossa torstaina.

Yhdysvalloissa avuksi voidaan kutsua myös kansalliskaarti. Näin teki joulukuun puolivälissä esimerkiksi Ohion osavaltion kuvernööri, joka pyysi reilu tuhat kansalliskaartin jäsentä helpottamaan paikallisten sairaaloiden kuormitusta. Tämä ei riittänyt. Juuri ennen uutta vuotta kuvernööri Mike DeWine pyysi jo kutsuttujen tuhannen kansalliskaartilaisen lisäksi aputöihin vielä 1 250 kansalliskaartilaista lisää.

Viime päivinä ainakin Floridan ja New Yorkin osavaltioissa on rikottu osavaltiokohtaisia tartuntaennätyksiä. Fox Newsin mukaan New Yorkissa rekisteröitiin lauantaina 85 476 koronatartuntaa ja Floridassa perjantaina 75 900 tartuntaa.