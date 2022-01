Trump olisi republikaanien Cheneyn mukaan koska tahansa voinut kävellä muutaman askeleen lehdistö­huoneeseen ja hillitä kannattajiaan televisio­esiintymisellä.

Myös silloisen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantaja ja tytär Ivanka Trump pyysi ainakin kahdesti isältään, että tämä kehottaisi kannattajiaan lopettamaan väkivallan, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon 6. tammikuuta vuonna 2021.

Näin sanoi mellakkaa tutkivan valiokunnan varapuheenjohtaja, republikaanien kongressiedustaja Liz Cheney sunnuntaina ABC Newsille.

Cheneyn mukaan valiokunnalla on nyt ”suoria todisteita” että Donald Trump istui virkahuoneensa viereisessä huoneessa katsomassa hyökkäystä. Hän olisi Cheneyn mukaan koska tahansa voinut kävellä muutaman askeleen lehdistöhuoneeseen ja hillitä televisioesiintymisellä kannattajiaan.

”Tiedämme, että hänen henkilökuntansa aneli häntä esiintymään televisiossa ja pyytämään ihmisiä lopettamaan [kongressitalon valtauksen]”, Cheney lisäsi. Hän muistutti, että myös republikaanijohtaja Kevin McCarthy pyysi tätä.

Valiokuntaa johtava demokraattien Bennie Thompson lisäsi CNN:lle, että heillä on ”tärkeää todistusaineistoa”, jonka mukaan Valkoista taloa oli pyydetty reagoimaan.

”On perin epätavallista, että kuka tahansa vastuussa oleva katselee tällaista, eikä tee mitään”, hän lisäsi.

Kongressirakennuksen valtausyritys Washingtonissa 6. tammikuuta 2021.

Mellakoitsijoiden tavoitteena oli vaikuttaa senaattiin, joka oli tuolloin vahvistamassa demokraatti Joe Bidenin voittoon päättyneen presidentinvaalin.

Cheneyn laskelmien mukaan Trump reagoi väkivaltaisuuksiin vasta yli kolme tuntia eli 187 minuuttia mellakoinnin alkamisen jälkeen.

Lopulta Trump pyysi videolausunnossaan valtaajia poistumaan kongressitalosta.

Aikaisemmin on kerrottu, että esimerkiksi myös Donald Trumpin poika oli katsonut isänsä menneen liian pitkälle.

”Hänen on otettava ohjat nyt. Tämä on karannut käsistä”, Donald Trump Jr. viestitti Trumpin entiselle kansliapäällikölle Mark Meadowsille, jonka toivottiin puolestaan vetoavan presidenttiin.

Tiedot perustuvat esimerkiksi noin 9 000 dokumenttiin, jotka valiokunta oli saanut Meadowsilta.

Tiedot Ivanka Trumpin pyrkimyksistä saada isänsä lopettamaan väkivaltaisuudet ovat vastaavia Trumpin valtakautta käsitelleiden kirjojen, kuten Carol Leonnigin ja Philip Ruckerin I Alone Can Fix It -kirjan sekä Bob Woodwardin ja Robert Costan Peril-kirjan kuvausten kanssa.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Liz Cheney on republikaanien vaikutusvaltaisimpia Donald Trumpin kritisoijia.

”Trump on selvästikin sopimaton presidentiksi”, Cheney sanoi ABC Newsille. Hän lisäsi, että entistä presidenttiä ei ptäisi enää koskaan päästää lähellekään presidentin virkahuonetta.

Cheney on kuitenkin puolueessaan vähemmistössä. Donald Trump on mielipidetiedusteluissa yhä republikaanipuolueen kannattajien ykkösehdokas seuraavaksi presidentiksi.