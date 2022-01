Pekingiläiset luovat suhdetta lumeen. 4-vuotias Yan Ruixi on laskettelusuksilla sisähallissa viidettä kertaa. Laskettelunopettaja neuvoo edessä.

Pekingissä innostus olympialaisiin on haaleaa, ja osaa ne jopa harmittavat, sillä pekingiläiset ovat olleet jo hyvän tovin jumissa kotikaupungissaan kisojen vuoksi.

Peking

Usein sanotaan, että Peking on kummallinen paikka tuleville olympialaisille, sillä pekingiläisillä ei ole suhdetta talviolympialaisten lajeihin.

Eikä kuivan talven ilmastossa ole luonnostaan juuri luntakaan.

Lue lisää: Kiina rakensi talvikisoja varten 174 kilometriä moottoritietä Pekingistä hiihtopaikoille – Tiekamera kuvaa tielläkulkijat, tien päässä yllätys loksauttaa suun auki

Mutta pekingiläisillä on suhde jäähän, joillakin jopa intohimoinen.

¤#&*! iäkäs rouva karjuu sanoin, joita ei ole sopiva kirjoittaa lehtijuttuun.

Hän tuli uidakseen naapurustonsa avannossa Pekingin Houhai-järvellä mutta ei riisuudukaan uimapukusilleen.

”Häipykää! Täällä on liikaa väkeä! Some on jo täynnä kuvia minusta uimassa.”

Joukko päiväkävelijöitä toljottaa häntä eikä mene minnekään. He ovat rantatiellä nimenomaan kuvatakseen avantouimareita.

Rouva ohjastaa kiroillen sähkömopoaan kohti toista avantoa.

Kaupungin työmies raahustaa jäällä kanki kädessä, hakkaa reikää sinne tänne ja työntää mittaa reikiin. Hän selvittää jään paksuutta.

Minä päivänä hyvänsä kaupunkilaiset päästetään Houhaille kelkkailemaan rannalta vuokrattavilla kelkoilla. Se on pekingiläisten rakas talvihuvi.

Pekingin olympialaisten alkuun on kuukausi. Sitä ei Pekingin keskustan katukuvasta uskoisi.

Vaatimaton kyltti Pekingin Houhailla toivottaa olympialaiset tervetulleeksi.

Pekingin hutongeissa turistikeskus markkinoi olympialaisia. Näitä paikkoja saa hiukan etsiä.

Ulkomainoksia joutuu vähän hakemaan. Houhai-järven ympärillä sattuu silmiin vain yksi pieni banderolli, jossa toivotetaan olympialaiset tervetulleiksi.

Olympialaisten varsinaiset kisapaikat, kuten hiihtojen keskus Zhangjiakou Pekingin lähistöllä, kyllä loistavat koristeluissa. Kaupunkilaiset arvelevat, että Pekingin keskustakin koristellaan kisakuntoon myöhemmin.

Televisiossa hehkutetaan olympialaisia tuon tuostakin, ja somessakin on paljon iloista kisasisältöä, mutta kansalaisista on vaikea tiristää olympiahuumaa.

Pyörällä avannolle tullut Zhang Qingwen sanoo, että urheilu on kiinnostavaa ja olympialaiset oikein kiva asia.

”Olen kyllä katsonut talviolympialaisia televisiosta ennenkin, mutta en kovin tosissani. Tänä vuonna yritän keskittyä ja katsoa alusta loppuun, koska ne ovat Kiinassa”, Zhang sanoo.

Sitten hän pulahtaa matalaan avantoon ja uiskentelee nautiskellen kymmenisen minuuttia. Jään reunaan on tarttunut muovipussi ja muuta roskaa, mutta se ei täällä avantouimareita hidasta.

Zhang Qingwen kehuu avantouinnin terveydelle hyvää tekevää vaikutusta.

Kaupungin työntekijä asentaa valvontakameraa jään reunaan ennen kuin talven kelkkailukausi avataan.

Kiinalaiset ovat edelleen ylpeitä siitä, että saivat talviolympialaiset, mutta suhde kisoihin on ihan toinen kuin Pekingin kesäolympialaisiin vuonna 2008. Tuolloin koko maa tuntui riemuitsevan kisoista.

Peking oli jo hyvissä ajoin ennen olympialaisia tapetoitu kisamaskotein, muistelee Suomen paralympiajoukkueen attaseana tuolloin toiminut Juha Tuominen.

Sittemmin hän on johtanut Pekingissä suomalaista kauppakamaria ja edistänyt Suomen talviurheiluvientiä monin tavoin.

”Nyt haaleaa innostusta selittää se, että Kiinan kansa odottaa ennen kaikkea voittoja ja menestystä. Kesäkisoissa Kiina on todella kova, mutta näissä talvikisoissa yli kymmenen mitalia on jo optimistinen tavoite”, Tuominen sanoo.

Kymmenen mitalia on vaatimaton lopputulos Kiinan kokoiselle maalle, joka vuonna 2021 kahmaisi Tokion kesäolympialaisissa yhteensä 88 mitalia, niistä 38 kultaa.

Kansallismielisyys näkyy talvikisojenkin alla eri tavoin. Kun Kiina äskettäin näytti, millaisia kisatyöntekijöiden asut ovat, somekansa haukkui asuja runsaasti muun muassa ”kestämättömän rumiksi”.

Guo Luoxi kertoo, ettei hän uskalla oikeassa mäessä tehdä yhtä nopeita käännöksiä kuin tässä tekomäessä. Hän on kilpaillutkin sisätiloissa.

GuO LUOXI, 9, vetää tiukasti oikealle ja sitten vasemmalle ja sitten oikealle mäkeä alas suksillaan. Valmentaja huutaa tahtia.

Oikeasti Guo on sisätiloissa, ylöspäin rullaavassa tekomäessä. Kun hän välillä pyllähtää nurin, valkea, pitkäkarvainen matto vie hänet hetkessä pienen mäenrinteen huipulle.

Koska kiinalaiset eivät tunteneet talvisia kisalajeja, Kiinan valtio alkoi vuosikausia ennen olympialaisia innostaa kansaa lumilajien pariin. Maahan on tullut paljon lisää luistelupaikkoja, mutta erityisesti laskettelusta on tullut parempien piirien hittilaji.

The Beijinger -nettilehden mukaan Pekingiin on tullut pelkästään kahdessa vuodessa seitsemän uutta laskettelukeskusta, joiden rinteitä lumetetaan ahkerasti. Tämä sisätreenipaikkakin keskustassa on vain viisi vuotta vanha.

”Kolme vuotta sitten isä sanoi, että ’mennäänpä laskettelemaan’, ja sitten mentiin. Aiemmin ei ollut käyty”, sanoo perheen äiti Guo Zhixin.

Nyt vanhempi tytär harjoittelee pari kolme kertaa viikossa sisähallissa. 4-vuotias pikkusisar on viereisellä radalla viidettä kertaa.

Oikeissa lumirinteissä he käyvät pari kertaa vuodessa.

Monet eivät jaksa treenata uutta lajia ennen vauhtiin syöksyä, joten rinteissä murtuneista sääristä ja ranteista on tullut Kiinassa puhuttu aihe. Somessa on ryhmä, jonne pääsee vain esittämällä röntgenkuvan lasketteluvammastaan.

Valmentaja yrittää saada oppilaansa liikkumaan mahdollisimman nopeasti.

Sisätreenaustilan varustehyllyä käyttävät monet aloittelijat, jotka tulevat kokeilemaan laskettelua ennen uskaltautumista oikeaan rinteeseen.

Olympiaintoa laskee se, että kisat ovat haitanneet jo hyvän tovin pekingiläisten arkea.

”Voi olla, että on sellaista fiilistä, että ’olisi jo kisat ohi’”, Tuominen sanoo.

Kiina haluaa Pekingin olevan virukseton kisojen alkaessa, sillä Kiina tahtoo näyttää maailmalle lähes taudittomat kasvonsa – ja pitää ne sellaisina. Olympialaisissa Kiina pitää kilpailijat erillisessä kuplassa. Ulkomaisia katsojia kisoihin ei huolita.

Pekingiläisille tuli syksyn mittaan muita kiinalaisia kovemmat matkustusrajoitukset, ja ainakin osin ne johtuvat tulevista kisoista.

Pekingiläisiä on kehotettu olemaan poistumatta pääkaupungista, ellei ole pakko. Valtion työntekijöille tämä on käytännössä määräys pysyä paikoillaan.

Jopa jotkut länsiyritykset ovat yrittäneet pitää työntekijänsä kaupungissa. Eräs kiinalainen kertoo vastikään käyneensä työnantajalta salaa viikonloppumatkalla – laskettelemassa.

”Meidän matkustamisemme Kiinassa on vähentynyt, koska lapset tarvitsevat koulusta luvan, jos he menevät Pekingin ulkopuolelle”, Guo Zhixin kertoo.

Aina Pekingiin tullessa ja sinne palatessa on myös näytettävä tuore koronatestitulos.

Ja sitten on vielä uhka: mikäli reissussa sattuu kaupunkiin, jossa ilmenee yksikin koronatapaus, Pekingiin ei ole paluuta pariin viikkoon.

Jotkut ottavat riskin ja matkustavat, sillä Kiinassa koronatautia on hyvin vähän. Välillä käy silti huonosti, ja esimerkiksi Yunnanin maakunnassa on nytkin jumissa monta pekingiläistä.

Äskettäin myös Kiinan toiseksi tärkein kaupunki eli Shanghai kiristi liikkumisrajoituksiaan.

Pekingiläisiä viettämässä aikaa tammikuisessa aurinkoisessa ja tuulensuojaisessa puistossa.

Kaikki ovat varpaillaan ja odottavat, tuleeko pekingiläisille ennen kisoja vielä kovempia liikkumisrajoituksia.

Erityisesti tämä pelottaa Pekingissä olevia siirtotyöläisiä, sillä kisat osuvat kiinalaisen uudenvuoden kanssa päällekkäin. Se on aika, jolloin matkustetaan kotikonnuille sukulaisten luokse. Jo viime vuonna monelta jäi vuoden tärkein matka tekemättä koronarajoitusten vuoksi.

”Miksi olympialaisten täytyy olla juuri uudenvuoden kanssa päällekkäin?” kysyy Gansun maakunnasta kotoisin oleva, Pekingissä työskentelevä kotiapulainen.

Hän ei halua nimeään julki, koska hän pelkää olympialaisten olevan Kiinassa liian herkkä aihe arvosteltavaksi.

”Jos en pääse takaisin Pekingiin lomaltani, irtisanoudun työstäni.”